AKP'den İstanbul için sürpriz aday: Bir isim daha gündeme geldi!

2024 yerel seçimlerine 7 aydan az bir süre kala partilerde de adaylık yarışı başladı. AKP'de İstanbul için konuşulan isimlerin arasına bir yenisi daha eklendi.

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AKP'den İstanbul için sürpriz aday: Bir isim daha gündeme geldi!

Gelecek yıl yapılacak yerel seçimler öncesi Ankara kulisleri hiç olmadığı kadar hareketli. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamayla 2024 Mart ayında yapılacak seçimlerde yeniden aday olacağını duyururken, AKP'nin İBB adayının ismi gizemini koruyor. Kulislere düşen son iddiaya göre aday listesine Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin de dahil oldu.

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AKP'NİN İSTANBUL ADAYI İÇİN YENİ İSİM

Yerel seçimlere yaklaşıldıkça İstanbul'da CHP'ye karşı AKP'nin adayının kim olacağı merak konusu oldu. İstanbul'un "Fetret Devri"nde olduğunu söyleyen Cumhurbaşkanı Erdoğan işi sıkı tutarken, şu ana kadar birçok isim kamuoyuna yansıdı. Şimdiye kadar Murat Kurum, Adil Karaismailoğlu, Tevfik Göksu, Şadi Yazıcı, Fahrettin Koca, Hilmi Türkmen ve Osman Nuri Kabaktepe'nin isimleri konuşulurken, son olarak dikkat çeken bir isim gündeme geldi.

AKP'den İstanbul için sürpriz aday: Bir isim daha gündeme geldi! - Resim : 2

"FATMA ŞAHİN ADAY OLABİLİR" İDDİASI

Kulislere yansıyan bilgilere göre Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin'in de AKP'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı adayı olabileceği iddia edildi. Gaziantepli isimlerin konuyla ilgili Cumhurbaşkanı Erdoğan'la görüştüğü öne sürüldü.

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AKP Fatma Şahin 2024 Yerel Seçimleri
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