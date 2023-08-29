Akşener'in 'Kılıçdaroğlu' eleştirilerine yanıt: Partililer tepki gösterdi

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Afyon’da yaptığı konuşmasında 14-28 Mayıs seçimlerinde ittifak ortağı ve cumhurbaşkanı adayı olan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nu isim vermeden eleştirdi.

İttifakın işleyişini, aldığı kararları da hedefe koyan Akşener, yaklaşan yerel seçimleri işaret ederek tüm siyasi parti genel başkanlarına “Seçime ayrı ayrı girelim” çağrısı yaptı. Cumhuriyet’e konuşan Kılıçdaroğlu, Akşener’in sözlerine ilişkin soruyu, “Yanıtlarsam Sayın Akşener’e nezaketsizlik yapmış olurum" diyerek yanıtladı.

‘TARTIŞMALARI KAMUOYU ÖNÜNDE YAPMAK FAYDA SAĞLAMAZ’

Gazete Duvar'dan Ceren Bayar'ın haberine göre; Akşener’in geride bıraktığımız seçimdeki ittifak ortaklarıysa geçmişe dair tartışmaların kamuoyu önünde yapılmasının bir fayda sağlamayacağı, geçmişteki hatalardan dersler çıkarılarak yola devam edilmesi gerektiği görüşünde.

Akşener’in Afyon konuşmasına ilişkin değerlendirmeleri sorulan Saadet Partisi Grup Başkanvekili Bülent Kaya, “Düne takılmadan önümüzdeki süreci konuşmak gerekiyor. Dün dünde kaldı, Türkiye’nin önemli sorunlarına odaklanmak gerekir” ifadelerini kullandı.

Her partinin seçim sürecinde atılan adımların artı ve eksilerini değerlendirilerek yeni bir yol haritası çizeceğini, bunun kaçınılmaz olduğunu ifade eden Kaya, “Bu tartışmaları kamuoyu önünde yapmak fayda sağlamaz” değerlendirmesini yaptı.

İYİ Parti’nin seçim dönemindeki bir diğer ittifak ortağı Gelecek Parti’sinden Selçuk Özdağ da ‘dünü konuşmamak gerektiği’ yönündeki görüşünü, “Beraberce bir iş birliği yaptık, başaramadık. Yenilgi yalnızdır, kimse sahiplenmez. Hepimizin az veya çok vebali, az veya çok sevabı var. Biz siyaset kurumu olarak bunlardan ders alarak görevimizi nasıl yapabiliriz bunu düşünmeliyiz. Önümüze bakmamız gerekiyor” sözleriyle ifade etti.

‘TÜRKİYE’NİN GERÇEK GÜNDEMİ SEÇİMDE KURDUĞUMUZ İTTİFAK DEĞİL’

Türkiye’nin gerçek gündeminin unutulduğunu da vurgulayan Özdağ, “Gerçek gündem ittifak, iş birliği ve bu iş birliğindeki hatalar değil. Gerçek gündem Türkiye’de demokrasi, refah, adaletin inşasına duyulan ihtiyaç” ifadelerini kullandı.

DEVA Partisi Genel Başkan Yardımcısı İdris Şahin ise Meral Akşener’in konuşmasında ‘yeniye dair’ bir şey olmadığını belirterek, “Sayın Akşener, daha öncesinden bildiğimiz cümleleri kurdu, daha önceki açıklamalarına benzer açıklamalar yaptı” dedi.

‘SADECE KILIÇDAROĞLU KAYBETMEDİ, HEP BİRLİKTE KAYBETTİK’

Partisinin özeleştiriyi bir bütün olarak yaptığını kaydeden Şahin, “Millet İttifakı bileşenleri ve cumhurbaşkanı yardımcısı adayı iki belediye başkanı olarak hep birlikte kaybettik. Sadece Sayın Kılıçdaroğlu kaybetmedi” ifadelerini kullandı. Şahin, Millet İttifakı’ndaki tüm partilerin gerekli dersleri çıkararak vatandaşa umut olacak yol ve yöntemi geliştirmesi gerektiğini belirtti.

Partilerin yetkilileri, Akşener’in ‘yerel seçimlere ayrı ayrı girelim’ çağrısına ilişkin de değerlendirmelerde bulundu.

Saadet Partili Bülent Kaya, partisinin Akşener’in bu çağrısından önce tüm seçim bölgelerinde kendi adaylarıyla girme kararı aldığını, çalışmalarını da bu yönde sürdürdüklerini ifade etti. Akşener’in ifade ettiği gibi sınırlı sayıda bazı iş birliklerinin olabileceğini de belirten Saadet Partili yönetici, bu iş birliklerinin seçim sürecine girince netleşeceğini söyledi.

‘AKŞENER’İN ÇAĞRISI TEMENNİ’

Akşener’in ‘ayrı ayrı girelim’ çağrısını “temenni” olarak yorumlayan Gelecek Partili Özdağ, “Gelecek Partisi olarak biz kendi adaylarımızı çıkaracağız, güçlü olduğu yerlerde Saadet Partisi'ni destekleyeceğiz. Belli yerlerde tek adam sistemine, adaletsizliğe, eşitsizliğe karşı iş birliklerine de açık olacağız, bir araya geleceğimiz yerler olacak. Akşener de bunu söyledi” dedi.

‘KONUŞMASINI SEÇMEN DEĞERLENDİRECEK’

Yerel seçimlerde partilerden, genel başkanlardan ziyade adayların önemli olduğuna dikkat çeken Özdağ, “Liyakatli, dürüst adaylara ihtiyaç var. Muhalefet böyle adaylar çıkarırsa halk zaten birleşir. Akşener’in konuşmasını da seçmen değerlendirir” ifadelerini kullandı.

Yerel seçimlerde ittifak kurmanın zaten söz konusu olamadığını, ittifakın genel seçimlere ve cumhurbaşkanlığı seçimlerine özgü bir durum olduğunu kaydeden DEVA’lı Şahin’se “Yerel seçimlerde ittifaklar ‘iş birliği modellerine’ döner. Zaten Sayın Akşener de ‘ittifaka hayır, iş birliğine açığız’ dedi” değerlendirmesini yaptı.

‘ÜLKENİN HAYRINA OLACAK GELİŞMELERDE HER TÜRLÜ SEÇİM İŞ BİRLİĞİ DEĞERLENDİRİLMELİ’

DEVA Partisi'nin yerel seçimlerdeki tutumuna dair parti kurullarında bir karar alınmadığını kaydeden Şahin, “Son seçim sonuçlarından kaynaklı olarak teşkilatlarımızın motivasyonu her yerde kendi adaylarımızı çıkarmamız ve gerçek gücümüzü test etmemiz yönünde. Ama karara bağlamadan toptan ret veya toptan kabul içeren cümleler kuramayız. Ayrıca ülkenin hayrına olacak gelişmelerde her türlü seçim iş birliğinin değerlendirilmesi gerektiğine inanıyoruz” ifadelerini kullandı.