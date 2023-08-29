Bir değil, iki kez kaybetmişti: AKP'li Binali Yıldırım'dan İBB Başkan adaylığı açıklaması

Martta yapılacak olan seçimler adım adım yaklaşırken, AKP’nin İstanbul’da göstereceği aday da merak konusu oldu.

Adaylık için birçok isim gündeme gelirken, bugüne dek eski İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, eski Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, eski Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu adı geçen bakanlar olmuştu.

BİNALİ YILDIRIM'DAN ADAYLIK SORUSUNA YANIT

Geçtiğimiz Meclis seçimlerinde yaşadığı oy kaybı göze çarpan AKP’de İstanbul ve Ankara'yı ana muhalefetten geri almanın yollarını tartışırken AKP Genel Başkanvekili Binali Yıldırım da adaylık sorusunu yanıtladı.

2019 yılındaki yerel seçimlerde AKP'nin adayı olan ancak Ekrem İmamoğlu'na karşı ‘iki kez’ kaybeden Yıldırım, iktidara yakınlığıyla bilinen gazeteci Abdulkadir Selvi'nin adaylıkla ilgili sorusuna, "Biz artık sıramızı savdık. Partimizin onlarca aday adayı var. Çok değerli arkadaşlarımız var. Benim böyle bir düşüncem yok. Açıkça ifade etmek istedim" yanıtını verdi.