‘Profesör amca’ 80 yaşında öğrenci oldu

Edirne’de ‘Profesör amca’ lakabıyla tanınan ve hurdacılık yaparak ailesini geçindiren Şevki Kılıç, Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nda 249 puanla Trakya Üniversitesi Arkeoloji Bölümünü kazanarak kaydını yaptırmanın mutluluğunu yaşıyor.

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‘Profesör amca’ 80 yaşında öğrenci oldu

Edirne'de hurdacılık yaparak ailesini geçindiren iki üniversite mezunu 80 yaşındaki Şevki Kılıç, Trakya Üniversitesi 4 yıllık Tarih Bölümünü 3 yılda bitirdi. İki kez tarih bölümünden mezun olan Kılıç, üçüncü üniversitesini Trakya Üniversitesi Arkeoloji Bölümü’nde okumak için derslere çalıştı.

Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nda 249 puanla Trakya Üniversitesi Arkeoloji Bölümünü kazanan Kılıç, okuma azmiyle gençlere taş çıkarıyor. Günde 200 sayfaya yakın kitap okuduğunu belirten Kılıç, kazandığı üniversitede kaydını yaptırdığı için çok mutlu olduğunu ifade etti.

“DİJİTAL BİR GAZETE ÇIKARMAYI DÜŞÜNÜYORUM”

Yaşının 80 olduğunu ve kazandığı arkeoloji bölümüne kaydını yaptırmak eğitim göreceği üniversiteye geldiğini ifade eden Şevki Kılıç, “Arkeoloji bölümünü tek tercih ile kazandım ve bugün kaydımı yaptırdım. Daha öncede 2019 yılında tarih bölümünü bitirmiştim. Bugün tek tercih ile arkeoloji kaydımı yaptırdım. Okullar açılınca da öğrenime devam edeceğim. Son yıllarda teknolojinin ilerlemesi ile bilgisayar ve yabancı dil bakımında gençlerden biraz geri kalmış olabilirim ama diğer konularda bende kendimi yetiştirdim. Benimde gayet güzel Osmanlıca okumam var. Gazete, dergi ve tarihi kitaplardan çeviri yapıyorum. Bu çalışmalarım için dijital bir gazete çıkarmayı düşünüyorum. Okumayı seviyorum ve her gece araştırma yaptığımdan dolayı yaklaşık 100-200 sayfa kitap okuyorum. Gençlere tavsiyem, her ne kadar imtihana girip başaramamışsalar da tekrar denesinler. Hangi bölümü kazanırlarsa kazansınlar, okumak onlara her açıdan fayda saylayacaktır" dedi.

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