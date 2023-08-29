Dosya kapatılmıştı: PKK’lı gizli tanık, Akşener’e FETÖ suçlaması yaptıktan 28 gün sonra beraat etmiş

Sözcü gazetesi yazarı İsmail Saymaz, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'e FETÖ suçlaması yapan PKK'lı gizli tanığın, suçlamayı yaptıktan 28 gün sonra beraat ettiğini aktardı.

Son Güncelleme:
Dosya kapatılmıştı: PKK’lı gizli tanık, Akşener’e FETÖ suçlaması yaptıktan 28 gün sonra beraat etmiş

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener’e FETÖ suçlaması yapan Yağmur adlı gizli tanığın PKK üyeliğinden yargılandığı davada, Akşener hakkında yaptığı suçlamadan 28 gün sonra serbest bırakıldığı ortaya çıktı.

“Yağmur'un beraatı kadar, tahliye edilmesinin de Akşener'e iftira atmasıyla bağlantısı olduğunu düşünüyorum. Çünkü Akşener'e “FETÖ'cü” dedikten 28 gün sonra, 2 Eylül 2016'da bırakıldı. Aynı evde yakalandığı E.D. hâlâ içeride” diyen Sözcü gazetesi yazarı İsmail Saymaz, bugünkü yazısında şunları kaydetti:

Meral Akşener soruşturmasının gizli tanığının PKK'lı olduğu ortaya çıktı!Meral Akşener soruşturmasının gizli tanığının PKK'lı olduğu ortaya çıktı!Siyaset

“Akşener FETÖ soruşturması açıldığında MHP'de genel başkan adayıydı. Bu soruşturma eliyle Akşener'in mücadelesi lekelenmek istendi. Ardından İyi Parti ile başlayan, Millet İttifakı ile süren muhalif tavrı tehdit edildi. Ergenekon'dan alışık olduğumuz üzere bu kirli iş için üç şehidin katili bir PKK'lı ile aynı evde bulunan terör şüphelisi kullanılıyor. Bu kişi cezaevinden ve mahkumiyetten yırtma karşılığında hiç görmediği Akşener'in cemaat evine gittiğini ve FETÖ'den talimat aldığını öne sürüyor. İfadesinden 28 gün sonra bırakılıyor. Ardından beraat ettiriliyor.

Yağmur'un dosyası yedi ayda kapatılırken, eski İçişleri Bakanı Akşener'in dosyası yedi yıl sürüyor. Merak ediyorum. Acaba… Yağmur başka hangi muhaliflere kara çalmak için kullanıldı? Akşener, iftira Yağmur'unun tek kurbanı mı?

Eski İçişleri Bakanı'nı muhalif olduğu için PKK'lıdan daha tehlikeli gören bir iktidar, ömrünü uzatabilmek için memleketi açık cezaevine çevirmekten çekinmez.”

Tamamını okumak için tıklayın

Etiketler
Meral Akşener
Son Güncelleme:
İstanbul'da sahibinden kaçan maymun 3 kişiye saldırdı! İstanbul'da sahibinden kaçan maymun 3 kişiye saldırdı!
Tavuk haşlarken dikkat edin. Hem besin değerini yok ediyor hem zehirliyor Tavuk haşlarken dikkat edin. Hem besin değerini yok ediyor hem zehirliyor
31 Mart seçimleri için dikkat çeken teklif: 'Kasım 2023'te yapılsın' 31 Mart seçimleri için dikkat çeken teklif: 'Kasım 2023'te yapılsın'
Akif Beki, Ertuğrul Özkök'ü tiye aldı: Altı gazeteciden biri benim, Kılıçdaroğlu 'sözüm geçer' diye bana güveniyor, düşünsenize... 'Altı gazeteciden biri benim, Kılıçdaroğlu 'sözüm geçer' diye bana güveniyor, düşünsenize...'
17 yaşındaki Yasemin’in ölümüyle ilgili 1 kişi tutuklandı 17 yaşındaki Yasemin’in ölümüyle ilgili 1 kişi tutuklandı
Gece kuşu 4 burç! Asla erken uyumak nedir bilmezler hep ayaktalar Gece kuşu 4 burç! Asla erken uyumak nedir bilmezler hep ayaktalar
ÇOK OKUNANLAR
Gök gürültülü sağanak geliyor: 44 ili vuracak, hayat felç olacak! Gök gürültülü sağanak geliyor: 44 ili vuracak, hayat felç olacak!
Emekli maaşına ek zamda formüller ortaya çıktı: Yeni düzenleme geliyor! Emekli maaşına ek zamda formüller ortaya çıktı: Yeni düzenleme geliyor!
Ali Sabancı ve Vuslat Doğan Sabancı'nın geçirdiği kazayla ilgili detaylar ortaya çıktı: Doktor heyeti Yunanistan'a gitmiş Ali Sabancı ve Vuslat Doğan Sabancı'nın geçirdiği kazayla ilgili detaylar ortaya çıktı
AKP'de yeni gündem emeklilere 29 Ekim'de ikramiye: Ayrıntılar netleşiyor, 'zaman kazandırır' AKP'de yeni gündem emeklilere 29 Ekim'de ikramiye: 'Zaman kazandırır'
Canan Karatay anlattı: Kanserden korunmak için ne yapmalı? Ne yapmamalı? Canan Karatay anlattı: Kanserden korunmak için ne yapmalı? Ne yapmamalı?