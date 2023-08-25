Meral Akşener soruşturmasının gizli tanığının PKK'lı olduğu ortaya çıktı!

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener hakkında açılan FETÖ davasında gizli tanığın PKK'lı olduğu ortaya çıktı.

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Meral Akşener soruşturmasının gizli tanığının PKK'lı olduğu ortaya çıktı!

Sözcü yazarı İsmail Saymaz, İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener hakkında açılan ve 7 yıl sonra “kovuşturmaya yer olmadığına” karar verilen FETÖ davasının gizli tanığına dikkati çektiği yazısında, “Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nın kararına göre soruşturma tek bir kanıta dayanıyor. Daha doğrusu sözde kanıta! O da gizli tanık Yağmur'un ifadesi” diye yazdı.

4 Ağustos 2016'da Cizre Cumhuriyet Başsavcılığı'na başvurarak, Akşener hakkında ifade veren Yağmur adlı kişinin, “Akşener'in cemaat toplantılarına katıldığını, cemaat talimatı doğrultusunda çalıştığını biliyorum. Bana bu bilgileri halen görüştüğüm örgüt mensubu kişiler vermektedir. Bu toplantıların amacı Akşener'in MHP'nin başına geçirilmesiydi” ifadesini aktaran Saymaz, devamında şunları kaydetti:

“Bu ifadesinden Yağmur'un, iddia ettiklerine birinci elden tanık olduğunu düşünüyorsunuz, değil mi? Öyle değil. Zaten o da ‘Bana bu bilgileri halen görüştüğüm örgüt mensubu kişiler vermektedir’ diyor. Bu kişi gerçekte FETÖ'cü değil. Akşener'in avukatı ve İYİ Parti Genel Sekreteri Uğur Poyraz'ın verdiği bilgiye göre Yağmur, aslında bir PKK'lı.”

Saymaz ayrıca, "Yağmur, Cizre 2. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen 2016/359 esas numaralı davada silahlı terör örgütü üyeliği suçundan hükümlü" bilgisini paylaştı.

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