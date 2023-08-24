Kibariye'nin AKP etkinliğinde söylediği sözler gündem oldu: 'Götürdük malları, valla'

AKP 22. Kuruluş Yıldönümü Programı’nda sahne alacak şarkıcı Kibariye, AKP’li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan’a hitaben “Kurban olayım sizlere. Götürdük malları, valla. Nasılsınız, iyi misiniz?” ifadelerini kullandı.

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Recep Tayyip Erdoğan'ın katıldığı AKP’nin 22. Kuruluş Yıl Dönümü Programı’nda Kibariye sahne aldı.

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"GÖTÜRDÜK MALLARI, VALLA"

Kibariye, sahneye çıktığı sırada AKP’li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan’a hitap ederek ”Sayın Cumhurbaşkanım, yengecim Emine Hanım hoş geldin, kurban olayım. Kurban olayım size, sizi yaradana. Ne kadar şeref, ne kadar güzel. Biliyorsunuz ki ben hiçbir şeyimi saklamam; okumam yazmam yoktur ama hocam bana ezberletti şarkıyı. Çokta güzel oldu. Götürdük malları, valla. Nasılsınız, iyi misiniz?” dedi.

GÜNDEM OLDU

Kibariye’nin “Götürdük malları, valla” ifadeleri ve o esnadaki el hareketi sosyal medyada gündem olurken Erdoğan çiftinin şarkıcıya gülümseyerek tepki verdiği görüldü.

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