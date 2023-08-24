Erdoğan, AKP'nin kuruluş yıldönümü etkinliğinde konuştu, muhalefeti hedef aldı: 'Kılıçdaroğlu onurluca geri çekilmeyi beceremedi'

AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Erdoğan, partisinin 22. kuruluş yıldönümü etkinliklerinde konuştu.

Muhalefeti hedef alan Erdoğan, "1.5 yılda bir seçimlerde bizle yarıştılar, her defasında milletten okkalı bir tokat yediler. Yaşadıkları o kadar hezimete rağmen bir kez olsun hatalarından ibret almadılar" ifadelerini kullandı.

Erdoğan, Kılıçdaroğlu'na ilişkin ise "Kılıçdaroğlu onurluca geri çekilmeyi beceremedi" dedi.

Erdoğan'ın açıklamaları şöyle:

"22 yıl önce çıktığımız bu kutlu yolda bir kilometre taşı daha geride bırakıyoruz. Milletin umudu olarak 14 Ağustos tarihinde doğan AK Parti 22. yaşını kutluyor. AK Parti kademelerinde görev almış, gönül vermiş, davayı savunmuş tüm kardeşlerimize teşekkür ediyorum. Teşkilatlarımızın her kademesinden nicelerini toprağa verdik.

İşçinin, işverenin önünü göremediği dönemde AK Parti'yi kurduk. Ak Parti, 22 yıl önce güneş gibi doğdu, umudun adı oldu.

Her zaman Allah'a inandık, sarıldık.

AK Parti; umutsuzluğun, belirsizliğin ve yasakların adeta karabasan gibi çöktüğü Türkiye'ye tıpkı bir güneş gibi doğmuş, umudun adı olmuştur.

Halka rağmen halkı bunlara millete hürmet göstermeyi öğretemedik. 1.5 yılda bir seçimlerde bizle yarıştılar, her defasında milletten okkalı bir tokat yediler. Milleti hafife almanın bedelini seçimleri kaybederek öğrendiler. Yaşadıkları o kadar hezimete rağmen bir kez olsun hatalarından ibret almadılar.

Kılıçdaroğlu ve CHP'li oligarkların bu pişkinlikleri, bu arsızlıkları en fazla Gazi'nin hürmetine CHP'ye oy veren vatandaşlarımızı rahatsız etmektedir.

"KILIÇDAROĞLU ONURLUCA GERİ ÇEKİLMEYİ BECEREMEDİ"

Her seçim sonrasında içlerindeki sandık nefretini kusmaktan geri durmuyorlar. Dünya değişiyor, eski çamlar bardak oluyor ama CHP'nin faşist kodları asla değişmiyor. Kılıçdaroğlu ve avanelerinin hazımsızlığında zerre kadar değişme olmuyor. Hiçbir zaman sözünün eri olmadı, onurluca geri çekilmeyi bilmedi. Vatandaşın aklıyla alay etmeye devam etti.

Hala milletten özür dilemiyor, kendi hesaba çekmiyor, hatalarıyla yüzleşmiyor. Kılıçdaroğlu ve CHP'li oligarkların bu pişkinlikleri en fazla gazinin hürmetine CHP'ye oy veren vatandaşlarımızı rahatsız etmektedir. Siyasete olan güveni de zedeleyen bu durum demokrasimiz için de risk oluşturmaktadır. Seçimlerde farklı tercihlerde bulunmuş vatandaşlarıma şu çağrıyı yapmak istiyorum.

Türkiye'nin tüm zenginliklerine, tüm renklerini temsil kabiliyetini haiz parti AK Parti'dir. AK Parti bir Türkiye partisidir. 85 milyonun tamamının partisidir. Üye sayısı itibariyle Türkiye'nin en büyük partisiyiz. Tüm vatandaşlarımız değerlidir ve hizmete layıktır. Kalbi Türkiye için atan her vatandaşımıza, kalbimiz de gönlümüz de açıktır. 85 milyonun tamamına saygı duyan ve cesaretle hesap soracağınız bir parti ve ittifak arıyorsunuz gelin AK Parti ve Cumhur İttifakı'na katılın."