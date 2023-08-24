Yılan hikayesine dönen görüşme... Erdoğan, Putin'i İstanbul'a beklerken Soçi için yola mı çıkacak?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Rusya Devlet Başkanı Putin arasında gerçekleşmesi beklenen görüşme yılan hikayesine dönüştü.

Erdoğan, 8 Temmuz’da Ukrayna Başkanı Zelenski ile İstanbul’da yaptığı görüşmesinde, “Ağustos'ta Putin gelecek görüşeceğiz” demişti.

Erdoğan daha sonra 4 Ağustos'ta Cuma namazı çıkışı yaptığı açıklamada “Henüz tarih netleşmedi. Ancak Dışişleri Bakanım, İstihbarat Başkanım, hepsi görüşmeleri yapıyorlar. Bu görüşmeler çerçevesinde öyle zannediyorum ki ağustos ayı içerisinde inşallah bu ziyaret gerçekleşecek" ifadelerini kullanmıştı.

Geçen günlerde Macaristan ziyareti dönüşü uçakta gazetecilere açıklamalarda bulunan Erdoğan, görüşmenin yeriyle ilgili yorum yapmadı ancak Eylül ayını işaret etti. Erdoğan, “Eylül ayı içerisinde Hindistan’da G-20 toplantısı, ABD’de Birleşmiş Milletler Genel Kurulu var. Bu yoğunluk içerisinde fırsat bulursak Sayın Putin ile yüz yüze biraraya gelip konuşacağız” ifadelerini kullandı.

TÜRK KAYNAKLARI TARİH VERDİ: 4 EYLÜL’DE SOÇİ’DE

Dış politika uzmanları iki lider arasındaki görüşmenin Rusya’da gerçekleşebileceğine yönelik duyumlar aldıklarını söyledi.

Rus haber ajansı TASS'a konuşan bir Türk diplomatik kaynak, Erdoğan'ın muhtemelen 4 Eylül'de Soçi'de Putin'le görüşmeyi planladığını söyledi.

MASADA NELER VAR?

Erdoğan – Putin görüşmesinin ana gündeminde Rusya – Ukrayna savaşı ve sona eren Tahıl Koridoru Anlaşmasına Rusya’nın dönüşü olacak.

Suriye'de terörle mücadele ve Türkiye-Suriye ilişkileri de önemli görüşme başlıklardan birisi.

Bir diğer başlık ise ekonomik gelişmeler. BOTAŞ'ın Rusya'ya ertelenen borçları, enerji anlaşmalarının yenilenmesi ve revize edilmesi ve bu kapsamdaki yeni yatırımlar görüşmenin başlıklarından.

TÜRK-RUS İLİŞKİLERİ

Erdoğan ve Putin Türkiye ile Rusya arasında ilişkilerin son yıllarda en büyük krizini 2015 yılının Kasım ayında bir Rus uçağının Suriye sınırında düşürülmesiyle yaşadı. Yaşanan sorunlar 15 Temmuz darbe girişimi sonrası aşıldı ve Erdoğan ile Putin arasında ilişki 2. Dünya Savaşı’ndan sonra iki ülkenin hiçbir lideri arasında görülmeyen bir yakınlaşmaya döndü. 2017 ve 2018 yıllarında her iki lider yedişer kez baş başa görüştüler. En sonuncusu 13 Ekim’de Kazakistan’da olmak üzere Putin ve Erdoğan son yedi yılda 29 yüz yüze görüşme gerçekleştirdi.

Putin son olarak Türk Akımı doğalgaz boru hattı temel atma töreni nedeniyle 7 Ocak 2020 yılında Türkiye'ye gelmişti. Bu ziyaretin ardından Erdoğan üç yıllık süreçte Mart 2020'de Moskova, Eylül 2021'de Soçi ve Ağustos 2022'de de Soçi olmak üzere üç kere Rusya'ya gitti. Erdoğan ve Putin son olarak ise 13 Ekim 2022 tarihinde Kazakistan'ın başkenti Astana'da CICA Zirvesi kapsamında bir buçuk saatlik bir görüşme yapmıştı.

Üçüncü ülkeler dışında yapılan son iki görüşmenin Rusya’nın Soçi kentinde yapılması ilişkilerde dengenin Rusya lehine bozulması olarak yorumlanıyor. Belki de bu nedenle Erdoğan, bu kez gezinin Türkiye’de olmasını istiyordu.

Türkiye ile Rusya arasında temaslar sürerken Karadeniz'de Rus askerlerinin "Şükrü Okan" adlı gemiye düzenlediği baskın dikkat çekti. Bu baskın Rusya Savunma Bakanlığı tarafından basına duyuruldu.

Kaynak: Gerçek Gündem