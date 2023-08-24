Ukrayna'dan Kırım'a 'özel operasyon'

Son dakika haberi... Ukrayna Savunma Bakanlığı İstihbarat Ana Müdürlüğü Sözcüsü Andrey Yusov, Ukrayna askerlerinin özel operasyon kapsamında Kırım'a girdiğini bildirdi. Operasyonun Rus paralı asker grubu Wagner'in liderinin ölümünün ardından gelmesi dikkat çekti.

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Ukrayna'dan Kırım'a 'özel operasyon'

Ukrayna Savunma Bakanlığı İstihbarat Ana Müdürlüğü Sözcüsü Andrey Yusov, Ukrayna askerlerinin özel operasyon kapsamında Kırım'a girdiğini bildirdi.

Yusov, Suspilne.media haber sitesine yaptığı açıklamada, Ukrayna İstihbarat Ana Müdürlüğünün Deniz Kuvvetleriyle işbirliğinde Kırım'da özel operasyon gerçekleştirdiklerini belirtti.

Sözcü Yusov, "Özel operasyon çerçevesinde askerler Yarımada'ya girdi. Hedeflere ulaşıldı. Askerlerimiz arasında can kaybı yok." ifadelerini kullandı.

Özel operasyonun devam ettiğini belirten Yusov, tüm detayları açıklamayacaklarını aktardı.

RUS ASKERLERİ ÖLDÜRÜLDÜ

Yusov, Rus güçlerinde can ve maddi kaybının yaşandığını ileri sürdü.

Ukrayna Savunma Bakanlığı İstihbarat Ana Müdürlüğü Başkanı Kirill Budanov da Özgür Avrupa Radyosuna yaptığı açıklamada, Rusya'nın yasa dışı ilhak ettiği Kırım'ın herhangi bir yerini vurma imkanına sahip olduklarını iddia ederek "Kesinlikle herhangi bir noktada düşmana ulaşabiliriz." diye konuştu.

Kırım Realii (Kırım gerçekleri) sitesinin haberine göre, yerel saatle 05.00 sularında, Kırım'daki Rusya Hava-Uzay Kuvvetlerine bağlı 3. Radyo-Teknik Alayı Üssü'nün bulunduğu Mayak yerleşim yeri yakınlarında patlama sesleri duyuldu.

Ukrayna'nın operasyonunun Rus paralı asker grubu Wagner'in komutanlarının ölümünün ardından gelmesi dikkat çekti.

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Rusya - Ukrayna savaşı Ukrayna
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