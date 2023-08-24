ABD'de orman yangınları: Binden fazla kişiden haber alınamıyor

Hawaii'deki orman yangınları 9 Ağustos'ta başladı ve can kayıpları devam ediyor. 1000'den fazla kişiden hala haber alınamıyor. Federal Soruşturma Bürosu (FBI) yetkilisi Steven Merrill, çalışmalar sonucu kayıp herkese ulaşamama ihtimali olduğunu belirtti.

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ABD'de orman yangınları: Binden fazla kişiden haber alınamıyor

ABD'nin Hawaii eyaletinde, 9 Ağustos'ta başlayan orman yangınlarının ardından kayıpları arama çalışmaları devam ederken 1000'den fazla kişiden haber alınamıyor.

BBC'nin haberine göre, kayıp kişilerin listesinin, arama çalışmalarının daraltılması amacıyla kamuoyuna açıklanması planlanıyor.

Yetkililer kayıp 2 bin 500 civarında kişiden yaklaşık 1400'üne ulaşırken 1000'den fazla kayıptan kaçının ölü olduğunu bilmiyor.

"TÜM İSİMLERİ DİKKATE ALIYORUZ"

Federal Soruşturma Bürosu (FBI) yetkilisi Steven Merrill, çalışmalar sonucu kayıp herkese ulaşamama ihtimali olduğunu belirterek "Kayıp listesinde olmadıkları kanıtlanana kadar listedeki tüm isimleri dikkate alıyoruz" ifadesini kullandı. Merrill, çalışmalara devam edileceğini vurguladı.

Ekipler, kadavra köpekleri eşliğinde yanmış alanda insan kalıntıları arıyor. Yangın sırasında ısının itfaiye araçlarını eritecek kadar yüksek seviyeye ulaşması sebebiyle ekipler, kül yığınları arasında insan kemikleri veya ceset parçalarına ulaşıyor. Yetkililer, kemiklerin ve ceset parçalarının kimliğini tespit edebilmek için ailelerden DNA örneği vermelerini istiyor.

Orman yangınlarında resmi ölü sayısı en son 115 olarak açıklanmıştı. Başkan Joe Biden, 22 Ağustos'ta Hawaii'yi ziyaret etmiş ve yangında zarar görenlere yardım sözü vermişti.

Kaynak: AA

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