Prigojin'in ölümünün ardından Putin'in 'ihaneti affetmem' sözleri yeniden gündem oldu

Rusya'nın Ukrayna savaşında kullandığı Wagner'in kurucusu Yevgeni Prigojin geçen ay, darbeye teşebbüs etmişti. Prigojin'in uçak kazasında hayatını kaybetmesi sonrası Putin'in 'ihaneti affetmem' sözleri yeniden gündem oldu.

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Rusya'nın Ukrayna savaşında kullandığı Wagner'in kurucusu Yevgeni Prigojin geçen ay, darbeye teşebbüs etmişti. Darbe girişimi sonrası Rus lider Vladimir Putin yaptığı açıklamada "Özel askeri harekat bölgesinde savaşan Wagner savaşçıları birer kahraman. İsyan başlatanlar onlara ihanet etmiş oldu" demişti.

Bugün akşam saatlerinde Rus sivil havacılık yetkilileri, Moskova'ya karşı ayaklandıktan sonra Kremlin'le arası açılan Prigojin'in içinde bulunduğu uçağın düştüğünü açıkladı.

Uçak kazasının ardından Putin'in yıllar önce bir televizyon kanalına verdiği mülakatta affedici biri olduğunu ancak her şeyi affedemeyeceğini söylemesi ve sunucunun "Affedilmeyen nedir?" sorusuna "İhanet" cevabı verdiği görüntüler yeniden gündem oldu.

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