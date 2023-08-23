Putin'e baş kaldırmıştı; Uçağı düşen Wagner lideri Prigojin hayatını kaybetti

Rus yetkililere göre, Wagner grubunun Haziran ayında Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'e karşı başarısız bir ayaklanma başlatan lideri Yevgeny Prigojin'i taşıdığı iddia edilen bir uçak Moskova'dan St. Petersburg'a giderken düştü.

Devlet haber ajansı RIA Novosti, Rusya Acil Durum Bakanlığı, üç mürettebat da dahil olmak üzere uçaktaki 10 kişinin tamamının kazada öldüğünü açıkladı.

Wagner tarafından yapılan açıklamada ise Prigojin'e ait ikinci bir uçağın Moskova'a indiği aktarıldı. Şirket, Prigojin'in ilk uçakta olmadığını ve uçağın Rus güvenlik güçlerince vurulduğunu iddia etti.

Wagner'e yakınlığıyla bilinen bazı Telegram kanallarında da uçağın savunma sistemleri tarafından düşürüldüğü öne sürüldü.

Daha sonra Wagner bağlantılı "Gri Bölge" isimli Telegram kanalından yapılan açıklamada, Prigojin öldüğü belirtildi.

PRİGOJİN'İN TARİHİ İSYANI

Rusya'nın Ukrayna ve Libya'daki operasyonlarında ana silahlı güç olan Wagner'in kurucusu Yevgeny Prigojin, Haziran ayında Putin'e baş kaldırarak isyan etti



Ertesi gün Wagner güçleri Rusya'nın Rostov kentini ele geçirdikten sonra Moskova'ya doğru yürüyüşe geçtiği belirtildi. Putin ise bir zamanlar aşçılığını yapacak kadar yakınında bulunan Prigojin ve isyan hakkında "sırtımızdan bıçaklandık" yorumunda bulundu.



Ancak kısa süre Wagner güçleri isyandan vazgeçti Prigojin ise Belarus Devlet Başkanı Lukoşenko aracılığıyla ülkeden çıkarıldı.



Haftalar sonra Putin'in Prigojin'le başkaldırıdan beş gün sonra Kremlin'de görüştüğü iddia edildi.



Geçtiğimiz günlerde Wagner'in kurucusu sosyal medyadan bir fotoğraf paylaşmış, fotoğrafın Afrika'da çekildiği belirtildi.