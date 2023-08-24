ABD'de bara silahlı saldırı: 5 ölü
ABD'de bir bara düzenlenen silahlı saldırıda en az 10 kişi vuruldu. Saldırıda beş kişi öldü.
ABD'nin California eyaletinde bir bara silahlı saldırı düzenlendi.
CBS Los Angeles'ın haberine göre, California'nın Orange County bölgesindeki barda en az 10 kişi vuruldu.
Saldırının Trabuco Kanyonu'ndaki bir bisikletçi barında gerçekleştiği belirtildi. Haberde, beş kişinin öldüğü ifade edildi.
KCAL News'in kaynaklardan aktardığı bilgiye göre ize saldırganın güvenlik ekipleri tarafından vurulduğu ifade edildi.
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