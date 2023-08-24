20 yaşındaki Afgan göçmen, 18 yaşındaki erkeğe metro istasyonunda saatlerce tecavüz etti!

Almanya'da yaşanan olay ülkeyi ayağa kaldırdı. 20 yaşındaki Afgan göçmen, metro istasyonunda 18 yaşındaki erkeğe saatlerce tecavüz etti.

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20 yaşındaki Afgan göçmen, 18 yaşındaki erkeğe metro istasyonunda saatlerce tecavüz etti!

AfD'nin haberine göre Almanya'nın Münih kentinde 1 Ağustos günü saat gece 01.00 sularında 20 yaşındaki bir Afgan, Max-Weber-Platz metro istasyonunda 18 yaşındaki bir Alman erkeğe saatlerce tecavüz etti. Bir partiden dönen ve sarhoş olduğu berlirtilen gence saatlerce tecavüz eden Afgan mülteci, kurbanın cep telefonunu çalarak olay yerinden uzaklaştı. Görüntüler ise metronun güvenlik kameraları tarafından kaydedildi.

Alman polisi, Afgan tecavüzcüyü çaldığı cep telefonunun sinyallerini takip ederek yakaladı.

DİL OKULUNA GELMİŞTİ

Bild gazetesinin haberinde tecavüze uğrayan gencin dil okuluna gelmiş bir Polonya’lı olduğu açıklandı. Olayın ardından 20 yaşındaki Afgan vatandaşı, tecavüz şüphesiyle tutuklandı ve ön duruşma öncesinde Münih polisinin gözaltı merkezine nakledildi.
Şüphelinin soruşturmanın devamına kadar duruşma öncesi tutuklu kalmasına karar verildi.

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