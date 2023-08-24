Kılıçdaroğlu'ndan Erdoğan'a yanıt: 'Bu senin ve Saray sosyetesinin işidir'

AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Erdoğan, partisinin 22. kuruluş yıldönümünde yaptığı açıklamalarda muhalefeti ve CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun hedef almıştı.

22 yıllık siyasi yolculuklarında kalibre ve kalitelerine uygun bir muhalefet bulamadıklarını dile getiren Erdoğan, "Her şeyi değiştirdik fakat ülkemizin ana muhalefet partisini, tek parti faşizminin boyunduruğundan bir türlü kurtaramadık. Halka rağmen halkçı bu zihniyet mensuplarına millete saygı duymayı, milli iradeye hürmet göstermeyi öğretemedik. 22 yıllık sürede tam 17 kez sandıkta bizimle yarıştılar. Yani ortalama 1,5 yılda bir siyaset arenasında karşımıza çıktılar. Her defasında milletten okkalı bir tokat yediler. Milleti hafife almanın, milli iradeyi aşağılamanın, sandığın meşruiyetini sorgulamanın bedelini seçimleri kaybederek ödediler" demişti.

KILIÇDAROĞLU'NDAN YANIT

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Erdoğan'a sosyal medya hesabından yanıt verdi.

"Sevgili Erdoğan; yolsuzluğu, adaletsizliği, liyakatsizliği, 5’li çetelere hizmeti hiçbir zaman “kalite” ve “kalibre” olarak görmedik, görmeyeceğiz de. Bu senin ve Saray sosyetesinin işidir" diyen Kılıçdaroğlu, "22 yıldır Cumhuriyet Halk Partisi’ni kendine ve Saray sosyetesine benzetmeye çalıştığını söylüyorsun… Boşuna uğraşma; devleti soyanların, uyuşturucu baronlarına hizmet edenlerin, hudutları namus olmaktan çıkaranların asla CHP’de yeri yoktur, olmaz da" ifadelerini kullandı.