Kılıçdaroğlu'ndan Erdoğan'a yanıt: 'Bu senin ve Saray sosyetesinin işidir'

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, kendisini hedef alan Erdoğan'a verdiği yanıtta "Yolsuzluğu, adaletsizliği, liyakatsizliği, 5’li çetelere hizmeti hiçbir zaman “kalite” ve “kalibre” olarak görmedik, görmeyeceğiz de" ifadelerini kullandı.

Son Güncelleme:
Kılıçdaroğlu'ndan Erdoğan'a yanıt: 'Bu senin ve Saray sosyetesinin işidir'

AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Erdoğan, partisinin 22. kuruluş yıldönümünde yaptığı açıklamalarda muhalefeti ve CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun hedef almıştı.

22 yıllık siyasi yolculuklarında kalibre ve kalitelerine uygun bir muhalefet bulamadıklarını dile getiren Erdoğan, "Her şeyi değiştirdik fakat ülkemizin ana muhalefet partisini, tek parti faşizminin boyunduruğundan bir türlü kurtaramadık. Halka rağmen halkçı bu zihniyet mensuplarına millete saygı duymayı, milli iradeye hürmet göstermeyi öğretemedik. 22 yıllık sürede tam 17 kez sandıkta bizimle yarıştılar. Yani ortalama 1,5 yılda bir siyaset arenasında karşımıza çıktılar. Her defasında milletten okkalı bir tokat yediler. Milleti hafife almanın, milli iradeyi aşağılamanın, sandığın meşruiyetini sorgulamanın bedelini seçimleri kaybederek ödediler" demişti.

Erdoğan, AKP'nin kuruluş yıldönümü etkinliğinde konuştu, muhalefeti hedef aldı: 'Kılıçdaroğlu onurluca geri çekilmeyi beceremedi'Erdoğan, AKP'nin kuruluş yıldönümü etkinliğinde konuştu, muhalefeti hedef aldı: 'Kılıçdaroğlu onurluca geri çekilmeyi beceremedi'Siyaset

KILIÇDAROĞLU'NDAN YANIT

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Erdoğan'a sosyal medya hesabından yanıt verdi.

"Sevgili Erdoğan; yolsuzluğu, adaletsizliği, liyakatsizliği, 5’li çetelere hizmeti hiçbir zaman “kalite” ve “kalibre” olarak görmedik, görmeyeceğiz de. Bu senin ve Saray sosyetesinin işidir" diyen Kılıçdaroğlu, "22 yıldır Cumhuriyet Halk Partisi’ni kendine ve Saray sosyetesine benzetmeye çalıştığını söylüyorsun… Boşuna uğraşma; devleti soyanların, uyuşturucu baronlarına hizmet edenlerin, hudutları namus olmaktan çıkaranların asla CHP’de yeri yoktur, olmaz da" ifadelerini kullandı.

Etiketler
Recep Tayyip Erdoğan Kemal Kılıçdaroğlu
Son Güncelleme:
Fayans aralarını bembeyaz yapıyor! İnatçı lekeleri tem hamlede söküp atan malzeme… Fayans aralarını bembeyaz yapıyor! İnatçı lekeleri tem hamlede söküp atan malzeme…
Erdoğan, AKP'nin kuruluş yıldönümü etkinliğinde konuştu, muhalefeti hedef aldı: 'Kılıçdaroğlu onurluca geri çekilmeyi beceremedi' Erdoğan, AKP'nin kuruluş yıldönümü etkinliğinde konuştu, muhalefeti hedef aldı
Eren Erdem: 'CHP olarak yerel seçim sürecine girerken basınla ilişkileri tazelemeye kararlıyız' Eren Erdem: 'CHP olarak yerel seçim sürecine girerken basınla ilişkileri tazelemeye kararlıyız'
Yılan hikayesine dönen görüşme... Erdoğan, Putin'i İstanbul'a beklerken Soçi için yola mı çıkacak? Erdoğan, Putin'i İstanbul'a beklerken Soçi için yola mı çıkacak?
Ahmet Davutoğlu: Milletimizi dünyanın en yüksek 5. enflasyonuna mahkum ettiniz, vicdanınız rahat mı? Ahmet Davutoğlu: Milletimizi dünyanın en yüksek 5. enflasyonuna mahkum ettiniz, vicdanınız rahat mı?
Sıcak çayın yanına iyi gidiyor! Sigara böreği yapmanın püf noktaları! Çıtır çıtır olma sırrı Sıcak çayın yanına iyi gidiyor! Sigara böreği yapmanın püf noktaları! Çıtır çıtır olma sırrı
ÇOK OKUNANLAR
SGK Uzmanı Özgür Erdursun: Emekli maaşlarına eşi benzeri görülmemiş bir zam yapılacak, amaç 'Vay be, haksızlık etmişim' dedirtmek Ünlü SGK Uzmanı: Emekli maaşlarına eşi benzeri görülmemiş bir zam yapılacak
Merkür retrosu başladı: Dönmez dediğiniz herkes dönecek, aman kabul etmeyin! Merkür retrosu başladı: Dönmez dediğiniz herkes dönecek, aman kabul etmeyin!
İslam Memiş'ten gram altın ve dolar için yeni tahmin: Rekor için rakam verdi! İslam Memiş'ten gram altın ve dolar için yeni tahmin: Rekor için rakam verdi!
Parayı mıknatıs gibi çekecekler: Zengin olmadan ölmeyecek 5 burç açıklandı Zengin olmadan ölmeyecek 5 burç açıklandı
İstanbul'da 19 ilçe saatlerce karanlığa gömülecek: İşte elektrik kesintisi yaşanacak yerler İstanbul'da 19 ilçe saatlerce karanlığa gömülecek: İşte elektrik kesintisi yaşanacak yerler