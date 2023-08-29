Akif Beki, Ertuğrul Özkök'ü tiye aldı: Altı gazeteciden biri benim, Kılıçdaroğlu 'sözüm geçer' diye bana güveniyor, düşünsenize...

Karar yazarı Akif Beki, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun bazı basın mensuplarıyla düzenleyeceği yemekli görüşme için "Gelecek seçime kadar CHP’nin başında kalacağı bir strateji yapıyor kendine. Vücut dilini de, söylemlerini ve ilişkilerini de buna göre ayarlıyor", "Seçim yenilgisi ile yeniden bildiği o eski geleneksel gazetecilik mahallelerine dönüyor sanki. Klasik CHP siyasetçisinin referans gruplarına yani" gibi ifadeler kullanan Ertuğrul Özkök'ü tiye aldı.

Ana muhalefet partisi liderinin davet ettiği altı gazeteciden biri olduğunu belirten Beki, esprili yazısında şunları kaydetti:

"CHP'de değişimin önünü açmak, birkaç gazeteciyle benim iki dudağımızın arasında yani. Öyle mi? İnanayım mı buna?

Kendi isteğiyle bırakmazsa kimse yerinden oynatamaz, deniyordu. Fakat Kılıçdaroğlu yine de delege üstündeki hakimiyetinden emin olamamış; sözüm geçer diye bana güveniyor, düşünsenize...

Perşembe akşamı Altılı Masa'da oturup Kılıçdaroğlu'yla konuşmaya çağrıldığımızı zannediyordum. Biz soracaktık, o cevap verecekti.

Meğer amacı, seçimli parti kurultayına giderken bizim gücümüzden yararlanmakmış.

Ne yalan söyleyeyim, CHP delegeleri üzerinde böyle bir etkim olduğunu bilmiyordum.

Partilileri nezdinde Ekrem İmamoğlu'ndan, Özgür Özel'den daha yüksek bir forsum olduğunu düşünmesi, gururumu okşamadı değil. Hüsnüzannı için Özkök'e ne kadar teşekkür etsem az. (...)"

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