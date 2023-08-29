17 yaşındaki Yasemin’in ölümüyle ilgili 1 kişi tutuklandı

Bursa’da, 17 yaşındaki Yasemin Cemre İçlikan’ın cesedinin inşaatta bulunmasıyla ilgili 1 kişinin tutuklandı.

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17 yaşındaki Yasemin’in ölümüyle ilgili 1 kişi tutuklandı

Bursa’da, 17 yaşındaki Yasemin Cemre İçlikan’ın cesedinin inşaatta bulunmasıyla ilgili Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı gözaltına alınan 1 kişinin tutuklandığını, 2 kişinin adli kontrol şartıyla serbest bırakıldığını açıkladı.

Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yapılan yazılı açıklamada, “27 Ağustos 2023 günü maktule Y.C.İ.’nin bir inşaat alanında bulunan asansör boşluğuna düşerek hayatını kaybetmesine sebebiyet verdikleri iddiası ile Cumhuriyet Başsavcılığımızın talimatı ile gözaltına alınan Suça Sürüklenen Çocuklar H.B.G., K.D. ve E.C., Cumhuriyet Başsavcılığımızca ‘Kasten Öldürme - TCK 81/1’ suçundan tutuklama talebi ile Bursa Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğine sevk edildi. Bursa Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğince Suça Sürüklenen Çocuklar H.B.G. hakkında tutuklama, K.D. ve E.C. hakkında ise adli kontrol kararı verildi. Cumhuriyet Başsavcılığımızca Suça Sürüklenen Çocuklar K.D ve E.C. hakkında Bursa Nöbetçi Sulh Ceza Hâkimliğince verilen adli kontrol kararlarına itiraz edilecek. Bursa Nöbetçi Sulh Ceza Hâkimliğince hakkında tutuklama kararı verilen Suça Sürüklenen Çocuğun konumuna uygun Kapalı Ceza İnfaz Kurumuna gönderildi.” denildi.

Kaynak: İHA

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