Edirne'de zincirleme kaza: 12 araç birbirine girdi, 1 ölü, 36 yaralı var

Edirne'de 12 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 1 kişi öldü, 36 kişi yaralandı

Son Güncelleme:
Edirne'de zincirleme kaza: 12 araç birbirine girdi, 1 ölü, 36 yaralı var

Edirne'de 12 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti, 36 kişi ise yaralandı.

Edirne-İstanbul TEM Otoyolu'nun Köseömer mevkisinde henüz bilinmeyen nedenle anız yangını çıktı. Rüzgarın etkisiyle büyüyen yangın yol kenarındaki ağaçlara sıçradı.

Yangının olduğu bölgede 8 otomobil, 3 tır ve 1 kamyonun karıştığı zincirleme trafik kazası meydana geldi.

Çevredekilerin haber vermesi üzerine bölgeye çok sayıda polis, jandarma, sağlık ve itfaiye ekibi sevk edildi.

Kazada araçlardaki 1 kişi hayatını kaybetti, 36 kişi de yaralandı.

Yaralılar Edirne Devlet Hastanesi ile Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı.

Edirne Valisi Yunus Sezer bölgeye gelerek yetkililerden bilgi aldı.

Son Güncelleme:
Kitap almaya giden kız öğrenciyi önce taciz ettiler, sonra kaldırım taşıyla saldırdılar, yardıma gelenin kulağını kestiler Kitap almaya giden kız öğrenciyi önce taciz ettiler, sonra kaldırım taşıyla saldırdılar
Domates konservesine lezzet katan tüyo! 1 yıl boyunca bozulmasını engelliyor Domates konservesine lezzet katan tüyo! 1 yıl boyunca bozulmasını engelliyor
Aşçılar uyarıyor! Tavuk haşlarken yapılan hata! Zehre dönüşüyor ve kimse bilmiyordu Aşçılar uyarıyor! Tavuk haşlarken yapılan hata! Zehre dönüşüyor ve kimse bilmiyordu
Kılıçdaroğlu: Mansur Yavaş bizim belediye başkanımızdır ve adayımızdır Kılıçdaroğlu: Mansur Yavaş bizim belediye başkanımızdır ve adayımızdır
ÇOK OKUNANLAR
Kendilerine aşık ediyorlar: Ayrıldıktan sonra bile unutulmayan 5 burç açıklandı Ayrıldıktan sonra bile unutulmayan 5 burç açıklandı
Eylül ayını zor geçirecek burçlar belli oldu! Sıkıntılar peşlerini bırakmayacak Eylül ayını zor geçirecek burçlar belli oldu!
Eylül ayında şansı dönecek 2 burç belli oldu! Aşk ve para aynı anda gelecek Eylül ayında şansı dönecek 2 burç belli oldu
İslam Memiş'in gram altın tahmini uçtu, net rakam verdi: Gayet mümkün İslam Memiş'in gram altın tahmini uçtu: Gayet mümkün
Ünlüler de ev sahipleriyle davalık oldu: Özcan Deniz silahla tehdit edildi, Kaan Urgancıoğlu'nun savunması şaşırttı Özcan Deniz silahla tehdit edildi, Kaan Urgancıoğlu'nun savunması şaşırttı