Kitap almaya giden kız öğrenciyi önce taciz ettiler, sonra kaldırım taşıyla saldırdılar, yardıma gelenin kulağını kestiler

Sultangazi’de Eski Habibler Mahallesi’nde önceki gün saat 15.30 sırlarında 10. sınıf öğrencisi M.N.K., okul kitaplarını almak için evden çıkarak bir arkadaşıyla buluştu.

Okulun yanındaki bir parkta oturan çocuk ve arkadaşı, yanlarına gelen bir grup erkeğin sözlü tacizine maruz kaldı. Ç.İ. isimli genç ise, genç kızları rahatsız eden grubu uyarıp tepki gösterdi.

Bunun üzerine grup ile genç arasında önce tartışma, ardından kavga çıktı. Ç.İ. darbedildi. Bir süre sonra kız arkadaşlarını da yanına alan genç bölgeden hızla ayrıldı.

PEŞLERİNİ BIRAKMADILAR

Ancak peşlerini bırakmayan grup, çağırdıkları arkadaşlarıyla birlikte takip ettikleri gençlerin bir kez daha önlerini kesti. Burada yeniden başlayan tartışmada Ç.İ. bir kez daha darbedildi. Bunun üzerine arkadaşını korumak isteyen M.N.K. araya girerek tarafları ayırmaya çalıştı.

YÜZÜNE KALDIRIM TAŞI FIRLATTILAR

O esnada gruptan birinin fırlattığı kaldırım taşı M.N.K.’nin yüzüne geldi. Kanlar içinde yere yığılan çocuk olay yerinde baygınlık geçirirken, bir süre sonra olay yerine gelen bir otomobil ile hastaneye kaldırıldı.

Çocuğun yüzüne dikiş atıldığı ve 5 dişinin de kırıldığı öğrenildi. Arbede esnasında Ç.İ.’nin de kesilen kulağına dikiş atıldığı öğrenildi.

"KIZIMI KİTAP ALMAYA GÖNDERDİM"

Yaşanan olayı anlatan anne Sevil K., şöyle konuştu:

"Saat 14.30 civarı okula kitap almaya gönderdim. Arkadaşıyla buluştular. Oradan okuldan kitap alıyorlar. Okulun karşısındaki parkta oturuyorlar birkaç dakika. Oradan geçen birkaç kişi çocukları rahatsız ediyor. Yanlarına oturuyorlar, bunlar da istemiyorlar. Oradan geçen bir kardeşimiz sağ olsun ’Kızları niye rahatsız ediyorsunuz?’ diyerek tepki gösteriyor. Bu toparlanan birkaç kişi, o çocuğu önce darp ediyorlar, sonra o çocuğu bırakıp bizim kızlara sataşıyorlar. Kızlar koşarken de artık o arbedede nasıl oluyorsa çocuğun biri eline inşaat taşı alıyor. Direkt kızımın yüzüne atıyor.

Gördüğünüz gibi de kızımın yüzü bu halde. 5 dikiş burnunda, dişleri kırık, 5 tane diş yok yani. Daha bu çocuk 15 yaşında. Çocuğumuzu okula da gönderemeyeceğiz, kitap da aldıramayacağız. Kızım arkadaşını darp ederlerken çocuğun kulağını bir kesici aletle kesiyorlar. Kulak hastanede dikiliyor. Çocuğun kulağı şimdi bandajlı şekilde. Biz de hani tamponu çıkardık ki çocuğum nefes alsın diye. Hani bu çocuklar niye rahatsız ediliyor, niye darp ediliyor. Taş geliyor. Allah’tan ki gözüne, beynine bir şey olmadı. Hani dikişlerle kurtulduk ama başka çocuklara olmaz inşallah."

"ŞİKAYETÇİ OLDUK"

Baba Mehmet K. ise, "Saat 15.30 civarında telefon çalıyor. Arayanlar kızımın rahatsızlandığını, araba çarptı gibi bir şey söyledi. Meğer yani çocuğumu yaralayan şahsın babasıymış. Almış apar topar olayı örtbas etmek için hastaneye götürmüş. Biz olaya sonradan dahil olduk. Yani tabii hepsinden şikayetçiyiz. Gereğinin yapılmasını istiyoruz. Kızımın arkadaşı da tehditle falan kulağı kesildiği, darbedildiği halde şikayetçi olmadı, onu da korkutmuşlar artık sindirmişler" dedi.

"KULAĞIM YARILDI, DİKİŞ ATILDI"

Arbede sırasında kulağı kesilen Ç.İ., "Kızlar yukarıda otururken okulun orada ben sonradan aralarına katıldım. O sırada etraflarındaki çocuklar bunları rahatsız ediyordu. Ben oradayken de rahatsız etmeye devam ettiler. Ben yerimizi değiştirmek istediğimizi söyledim. Daha sonra orada çocuklardan biri beni darbetti. Ondan sonra biz oradan tekrar yerimizi değiştirdik. Kaçtık buraya geldik ama peşimizden geldiler. Tam burada daha kalabalık bir grupla tekrardan bir arbede yaşandı, burada darbedildik. O arada gelen bir taş da arkadaşımın yüzüne geldi. Durum kötü, tam bu alanda bayıldı kendisi. Benim de burada tam kulağım yarıldı, bu şekilde dikiş atıldı" ifadelerini kullandı.

O ŞÜPHELİ YAKALANDI

İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yapılan çalışmada, kaldırım taşını fırlatan O.A.A. yakalanarak gözaltına alındı.

Yapılan incelemede O.A.A’nın M.N.K. ve Ç.İ. ile aynı okulda eğitim gördüğü belirlendi. Şüpheli Emniyet'teki işlemlerinin ardından ‘kasten yaralama’ suçundan adliyeye sevk edildi.