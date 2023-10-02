CHP'li Sümer: Ekonomik kara kış kapıda

CHP Adana Milletvekili ve TBMM Kit Komisyonu Üyesi Orhan Sümer, “Akaryakıt zamları, artan maliyetler ve yaklaşan ekonomik kara kış” ile ilgili değerlendirmelerini Türkiye Büyük Millet Meclisi gündemine taşıdı.

SEÇİM ÖNCESİ PETROL FIŞKIRIYOR SEÇİM SONRASI ZAM YAĞMURU

Orhan Sümer, “Seçim öncesinde ‘Üstüne beton dökülen kuyular tekrar açıldı, Karadeniz’de ‘burada bir şey yok’ denilen bölgede doğal gaz bulundu.’, ‘Adana’da su seviyesinde petrol buldu’ haberleri yapıldı. Akaryakıt fiyatları ucuzlayacak denildi. 2004'ten beri yaklaşık 30 kez Anadolu'nun değişik yerlerinde ya da denizlerde ‘petrol' ya da ‘doğalgaz' bulunduğuna dair açıklamalar yapıldı ama bunların arkası gelmedi. Sadece Akçakoca açıklarında doğalgaz bulunduğu iddiası bile birkaç yılda bir gündeme getiriliyor. İşin aslı ise zam yağmuru olarak döndü. Neredeyse her hafta akaryakıt ürünlerinin tümüne benzine, motorine, LPG’ye zam üzerine zam geliyor. İktidar milletin aklıyla alay ediyor” dedi.

EKONOMİK KARA KIŞ KAPIDA

Orhan Sümer, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Derinleşen ekonomik kriz, döviz kurlarındaki rekor artışlarla iyice etkisini göstermeye başladı. Geçimlerini sağlayabilmek için temel ihtiyaçlarından kısmak zorunda kalan dar gelirli vatandaşlar, paraya çevirebilecekleri şeyleri satmaya başladı. Uygulanan yanlış ekonomi politikalarının yansımaları bir bir önümüze çıkıyor. Faizler artıyor, döviz yükseliyor, girdi maliyetleri korkunç boyutlarda. Elektrik ve doğalgaza gelen zamlar bu kışın çok zor geçeceğinin habercisi. Gıda enflasyonu sürekli artarken vatandaş bu kışı nasıl geçireceğini kara kara düşünüyor. Saray İktidarının para alan yarın emir alır söylemi yerini kapı kapı gezip fon aramaya bıraktı. Ne yazık ki tüm bunlar olurken küfe vatandaşın sırtına bırakılıyor.”

CHP Milletvekili Orhan Sümer

ISINMA ÜCRETLERİ CAN YAKACAK

Orhan Sümer, “Özellikle son 3 yıldır uygulanan yanlış ekonomi politikaları vatandaşın belini büktü. ‘Açın kombileri, doğalgazı fulleyin’ söylemlerinin ne kadar yersiz olduğunu yapılan zamlardan görüyoruz. Ne yazık ki seçim öncesi söylemlerle seçim sonrasındaki uygulamaların farkını vatandaşlarımız çok acı şekilde tecrübe ediyor. Konut kiralarında yaşanan sorun, bu kış ısınma maliyetlerindeki artışla daha da perçinlenecek. Ekonomideki bu durum gün gibi ortadayken iktidarın milletimizi mağdur etmeyecek bir kara kış politikası oluşturması gerekirdi” dedi.

Kaynak: Gerçek Gündem