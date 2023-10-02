Son dakika: Otogaza (LPG) zam!

Son dakika haberi.. Enflasyonla birlikte artan dolar kuru zamları tetiklemeye devam ederken son olarak salı gününden geçerli olmak üzere Otogaz (LPG) grubuna zam gelmesi bekleniyor.

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Son dakika: Otogaza (LPG) zam!

Enflasyondaki keskin yükselişle birlikte artan dolar kuru ve TL'de yaşanan değer kaybı, akarkayıt fiyatlarında belirleyici olmaya devam ediyor.

Bu gelişmelerle birlikte son olarak salı gününden geçerli olmak üzere Otogaz (LPG) grubunda 69 Kuruşluk zam bekleniyor.

Güncel Otogaz (LPG) fiyatları:

Son dakika: Otogaza (LPG) zam! - Resim : 1

- İstanbul LPG litre fiyatı Avrupa Yakası'nda 17,78 TL,

- Ankara'da LPG litre fiyatı: 17.69 TL,

- İzmir'de LPG litre fiyatı: 17.40 TL.

Güncel akaryakıt pompa fiyatlarına göre:

- İstanbul'da motorin litre fiyatı 40.13 liradan satılıyor. Benzinin litresi ise ortalama 36.71 liradan satılıyor.

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Kaynak: Gerçek Gündem

Etiketler
Otogaz LPG Benzin Motorin Zam Dolar Enflasyon
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