Son dakika: Otogaza (LPG) zam!

Enflasyondaki keskin yükselişle birlikte artan dolar kuru ve TL'de yaşanan değer kaybı, akarkayıt fiyatlarında belirleyici olmaya devam ediyor.

Bu gelişmelerle birlikte son olarak salı gününden geçerli olmak üzere Otogaz (LPG) grubunda 69 Kuruşluk zam bekleniyor.

Güncel Otogaz (LPG) fiyatları:

- İstanbul LPG litre fiyatı Avrupa Yakası'nda 17,78 TL,

- Ankara'da LPG litre fiyatı: 17.69 TL,

- İzmir'de LPG litre fiyatı: 17.40 TL.

Güncel akaryakıt pompa fiyatlarına göre:

- İstanbul'da motorin litre fiyatı 40.13 liradan satılıyor. Benzinin litresi ise ortalama 36.71 liradan satılıyor.

Kaynak: Gerçek Gündem