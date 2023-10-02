Piyasalarda endişeler arttı, dolar/TL yeni rekor kırdı!

Son dakika haberi... Türkiye ekonomisinde yaşanan krizle birlikte enflasyonun daha da artacağı endişesi piyasalarda hakim görüş olarak ortaya çıkarken dolar/TL yeni rekor kırdı. Öte yandan ABD hükümetinin kapanma riskinin şimdilik ortadan kalkması da dolar kurunu destekledi.

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Piyasalarda endişeler arttı, dolar/TL yeni rekor kırdı!

Ekonomik kriz her geçen gün derinleşirken yarın açıklanacak enflasyon verileri piyasaların odağında yerleşti.

Söz konusu gelişme öncesi seçimlerin ardından TL'de yaşanan değer kaybının birikimli etkisi ve vergi artışlarıyla enflasyonun daha da artacağı bekleniyor.

DOLAR/TL'DE YENİ REKOR

Yurt içinde enflasyon verileri öncesi dolar/TL, geçen haftanın son işlem gününü yüzde 0,1 artışla 27,4086'dan kapatmasının ardından bugün bankalararası piyasanın açılışında 27,60 TL seviyesini test ederek yeni rekor kırdı.

Piyasalarda endişeler arttı, dolar/TL yeni rekor kırdı! - Resim : 1

DOLAR ENDEKSİNDE SINIRLI YÜKSELİŞ

Dolar endeksi ise önceki kapanışının yüzde 0,2 üzerinde 92,1 seviyesinde bulunuyor.

ABD HÜKÜMETİNE DESTEK

Öte yandan ABD hükümetinin kapanmasını önleyecek geçici bütçe tasarısının onaylanmasının ardından piyasalarda pozitif bir seyir izlenmeye başladı.

Biden, tasarının Kongre'den geçmesinin ardından yaptığı yazılı açıklamada, bugün Temsilciler Meclisi ve Senato'daki iki partili çoğunluğun "milyonlarca çalışkan Amerikalıya gereksiz acı verecek gereksiz bir krizin" önlenmesi için hükümetin açık tutulması yönünde oy kullandığına dikkati çekti.

Kaynak: Gerçek Gündem

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