İTO verileri açıkladı: Fiyatlar aylık yüzde 5,46 yıllık yüzde 73,18 arttı

İTO verilerine göre, İstanbul'da eylülde önceki aya göre perakende fiyatlar yüzde 5,46, toptan fiyatlar ise 3,94 arttı. Yıllık bazda artış perakendede yüzde 73,18, toptan fiyatlarda ise yüzde 67,79 olarak gerçekleşti

Son Güncelleme:
İTO verileri açıkladı: Fiyatlar aylık yüzde 5,46 yıllık yüzde 73,18 arttı

İstanbul'da eylülde önceki aya göre perakende fiyatlar yüzde 5,46, toptan fiyatlar ise 3,94 arttı.

İstanbul Ticaret Odası'nın (İTO) 1995 bazlı verilerine göre, İstanbul'da perakende fiyat hareketlerinin göstergesi olan İstanbul Ücretliler Geçinme İndeksi, eylülde bir önceki aya göre yüzde 5,46, toptan fiyat hareketlerini yansıtan Toptan Eşya Fiyatları İndeksi ise yüzde 3,94 artış kaydetti.

Söz konusu veriler yıllık bazda incelendiğinde değişim oranı, perakendede yüzde 73,18, toptan fiyatlarda ise yüzde 67,79 olarak gerçekleşti.

Enerjide arka arkaya zamlar: Elektrikten sonra doğalgazda da yüzde 20 artışEnerjide arka arkaya zamlar: Elektrikten sonra doğalgazda da yüzde 20 artışEkonomi

SEKTÖREL BAZDA ARTIŞLAR

Eylülde perakende fiyatlar önceki aya göre, diğer harcamalar grubunda yüzde 48,08, giyim harcamalarında yüzde 14,50, kültür eğitim ve eğlence harcamalarında yüzde 7,38, ev eşyası harcamalarında yüzde 4,47, gıda harcamalarında yüzde 4,31, sağlık ve kişisel bakım harcamalarında yüzde 3,50, konut harcamalarında yüzde 3,22 ve ulaştırma ve haberleşme harcamalarında yüzde 0,38 artış kaydetti.

İTO verileri açıkladı: Fiyatlar aylık yüzde 5,46 yıllık yüzde 73,18 arttı - Resim : 2

Eylülde toptan fiyatlarda bir önceki aya göre, inşaat malzemeleri grubunda yüzde 7,28, gıda maddeleri grubunda yüzde 5,65, mensucat grubunda yüzde 5,15, kimyevi maddeler grubunda yüzde 2,77, yakacak ve enerji maddeleri grubunda yüzde 1,82, işlenmemiş maddeler grubunda yüzde 1,30, madenler grubunda yüzde 0,60 artış görüldü.

Hayaller başka bahara kaldı... Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz: Emekli maaşı çalışması yıl sonuna doğru biter, seneye enflasyon beklentisi yüzde 33Hayaller başka bahara kaldı... Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz: Emekli maaşı çalışması yıl sonuna doğru biter, seneye enflasyon beklentisi yüzde 33Ekonomi

Kaynak: AA

Etiketler
İstanbul Enflasyon Zam Fiyat
Son Güncelleme:
Enerjide arka arkaya zamlar: Elektrikten sonra doğalgazda da yüzde 20 artış Elektrikten sonra doğalgazda da yüzde 20 artış
Resimdeki kadını sadece 10 saniyede bulabilen mükemmel bir zekaya sahip Resimdeki kadını sadece 10 saniyede bulabilen mükemmel bir zekaya sahip
Çiçek solduysa çiçeği coşturma tekniği. Ezip çiçeğin dibine gömün! 1 haftada etkisini gösteriyor Çiçek solduysa çiçeği coşturma tekniği. Ezip çiçeğin dibine gömün! 1 haftada etkisini gösteriyor
Elektrikte bugünden itibaren geçerli olacak yeni fiyat tarifesi belirlendi Elektrikte bugünden itibaren geçerli olacak yeni fiyat tarifesi belirlendi
ÇOK OKUNANLAR
Türkiye kuvvetli yağışa teslim! Meteoroloji'den 43 kent için uyarı geldi Meteoroloji'den 43 kent için uyarı geldi
Mehmet Ali Erbil, evliliğine karşı çıkan ismi açıkladı: "Benden önce evlenemezsin" Mehmet Ali Erbil, evliliğine karşı çıkan ismi açıkladı: "Benden önce evlenemezsin"
Yerel seçim için adres değişikliği yapmayanlar dikkat! Bundan sonraki süreç nasıl işleyecek? Yerel seçim için adres değişikliği yapmayanlar dikkat!
Savcılıktan yayın yasağı kararı | Meclis'in açıldığı gün Ankara’da terör eylemi | İçişleri Bakanı: Etkisiz hale getirildiler Meclis'in açıldığı gün Ankara’da terör eylemi | İçişleri Bakanı: Etkisiz hale getirildiler
En sinirli burçlar belli oldu En sinirli burçlar belli oldu