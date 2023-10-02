Zeytinburnu'nda istinat duvarı çöktü: 4 araç hasar gördü

Zeytinburnu’nda sanayi sitesinin istinat duvarı park halindeki 4 aracın üzerine çöktü.

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Zeytinburnu’nda sanayi sitesinin istinat duvarı park halindeki 4 aracın üzerine çöktü. Hasar gören araçlar itfaiye ekipleri tarafından çöken duvarın altından çıkarıldı. Çöken duvar havadan görüntülendi.

Edinilen bilgiye göre, Zeytinburnu Maltepe Sanayi Sitesi’nin istinat duvarı yağmurun ardından saat 02.00 sıralarında park halindeki 4 aracın üzerine çöktü. Sabah saatlerinde işyerlerine gelen çalışanlar, itfaiyeye haber verdi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri araçları çöken duvarın altından çıkarmak için çalışma başlattı. Büyük çapta hasar gören araçlar çöken duvarın altından tek tek çıkarıldı.

Olayda ölen ya da yaralanan olmazken, araçların üzerine çöken duvar havadan görüntülendi.

Kaynak: İHA

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