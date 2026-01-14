Bakanı Yerlikaya Duyurdu: Siber Suç Operasyonlarında 126 Gözaltı

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya’nın paylaştığı bilgilere göre, Adıyaman, Afyonkarahisar, Antalya, Çanakkale, Diyarbakır, Gaziantep, Giresun, İstanbul, İzmir, Kırıkkale, Kocaeli, Konya, Mersin, Ordu, Samsun ve Siirt olmak üzere 16 il merkezli yasa dışı bahis, nitelikli dolandırıcılık, çevrim içi çocuk müstehcenliği ve tacizi suçlarına yönelik son 5 günde operasyonlar düzenlendi. Operasyonlar sonucu 126 şüpheli yakalandı.

Şüphelilerin; yasa dışı bahis ve kumar oynattıkları, yasa dışı bahis sitelerinde para nakline aracılık ettikleri, reklamını yaptıkları, müstehcen çocuk görüntüsü barındırdıkları, sosyal medya platformları ve oltalama (phishing) siteleri üzerinden "ürün satışı, kripto yatırım ortaklığı danışmanlığı" temalarını kullanarak vatandaşları dolandırdıkları, kişisel verilerin paylaşımı ve sorgulama konularında paylaşımlar yaptıkları, vatandaşların mobil bankacılık ve oyun hesaplarına yetkisiz erişim sağladıkları tespit edildi.

Şüphelilerden 16’sı tutuklanırken 41’i hakkında adli kontrol hükümleri uygulandı. Diğerlerinin işlemleri devam ediyor.

