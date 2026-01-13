Akış Yenilenmiyor... X Çöktü mü?

Sosyal paylaşım platformu X’te büyük erişim sorunu yaşanıyor. Akış yenilenmiyor, tweetler yüklenmiyor.

Akış Yenilenmiyor... X Çöktü mü?
A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Dünyanın en çok kullanılan sosyal medya platformlarından X'te (eski adıyla Twitter), erişim sorunu yaşanıyor.

Ana sayfada "Akış yenilenmiyor', bir sorun oluştu, yeniden yüklemeyi dene" hatası alan kullanıcılar, platforma girişte problem yaşıyor. Konuyla ilgili X yönetiminde henüz bir açıklama yapılmadı.

AYRINTILAR GELİYOR...

Kaynak: Haber Merkezi

Etiketler
Twitter
TFF’den Galatasaray’a Soğuk Duş! Hacıosmanoğlu’ndan Taraftarı Çıldırtan Karar: Tepki Üstüne Tepki Yağıyor TFF'den Çıldırtan Karar! Tepki Üstüne Tepki Yağıyor
Rojin Kabaiş'in Babası, Adalet Bakanı Tunç'la Görüştü! Neler Konuşuldu? Rojin Kabaiş'in Babası, Adalet Bakanı Tunç'la Görüştü!
Fenerbahçe'ye Büyük Umutlarla Transfer Olmuştu: Anderson Talisca Yılın İmzasını Atıyor! Kimse Bunu Beklemiyordu Yılın İmzasını Atıyor! Açıklama Yapıldı
Vali Gül'den Kritik 'Sokak Hayvanları' Uyarısı! 'Bazı Belediyeler...' Vali Gül'den Kritik 'Sokak Hayvanları' Uyarısı!
ÇOK OKUNANLAR
Kartal Adliyesi'nde Silah Sesleri: Savcı, Hakimeyi Vurdu! Savcı, Hakimeyi Vurdu!
Ünlülere Uyuşturucu Operasyonunda Yeni Dalga: Oktay Kaynarca ve Emel Müftüoğlu Gözaltında Oktay Kaynarca ve Emel Müftüoğlu Gözaltında
O İlçede Tehlike Çanları: 6,7 Büyüklüğünde Deprem Riski Olan Diri Fay Bulundu O İlçede Tehlike Çanları: 6,7 Büyüklüğünde Deprem Riski Olan Diri Fay Bulundu
Tapuda Yeni Dönem! Taşınmaz Satışlarında Güvenli Ödeme Zorunluluğu Geliyor Tapuda Yeni Dönem! Taşınmaz Satışlarında Güvenli Ödeme Zorunluluğu Geliyor
CHP Kurultay Davası Ertelendi CHP Kurultay Davası Ertelendi