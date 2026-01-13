Akış Yenilenmiyor... X Çöktü mü?

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Dünyanın en çok kullanılan sosyal medya platformlarından X'te (eski adıyla Twitter), erişim sorunu yaşanıyor.

Ana sayfada "Akış yenilenmiyor', bir sorun oluştu, yeniden yüklemeyi dene" hatası alan kullanıcılar, platforma girişte problem yaşıyor. Konuyla ilgili X yönetiminde henüz bir açıklama yapılmadı.

AYRINTILAR GELİYOR...

Kaynak: Haber Merkezi