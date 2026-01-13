Etiyopya'da Türk Turist Kafilesine Pusu! 2 Kişi Hayatını Kaybetti, 2 Kişi Kurtulmayı Başardı

Etiyopya’da turistik gezi sırasında düzenlenen silahlı saldırıda 2 Türk vatandaşı ve şoförleri hayatını kaybetti. Saldırıdan kurtulan 2 Türk, olayın detaylarını yetkililere anlattı.

Etiyopya’da turistik gezi sırasında düzenlenen saldırıda 2 Türk vatandaşı yaşamını yitirdi. Saldırının, başkent Addis Ababa’ya yakın Tum kenti kırsalında 12 Ocak sabah saatlerinde gerçekleştiği bildirildi. Türkiye’nin Addis Ababa Büyükelçisi Berk Baran’ın verdiği bilgilere göre, Erdoğan Akbulak ve Cengizhan Güngör adlı iki Türk vatandaşı ile birlikte Etiyopyalı şoförleri saldırı sonucu hayatını kaybetti.

2 KİŞİ KAÇMAYI BAŞARDI

Aynı kafilede bulunan ve öndeki araçta seyahat eden iki Türk vatandaşı saldırıdan kaçmayı başardı. Olayın detaylarının, saldırıdan yara almadan kurtulan Türk vatandaşlarının ifadeleriyle netleştiği öğrenildi. Hayatını kaybedenlerin naaşlarının yarın Türkiye’ye gönderileceği bildirildi.

Büyükelçi Baran, saldırının gerçekleştiği bölgenin yılın her döneminde turistlerin yoğun olarak ziyaret ettiği bir güzergâh olduğunu belirterek, yurtdışına seyahat eden vatandaşların önceden bölge güvenliğiyle ilgili araştırma yapmasının önemine dikkat çekti. Baran, büyükelçilikle iletişime geçen vatandaşlara gerekli bilgilendirmenin yapılmaya hazır olduğunu da ifade etti.

Kaynak: AA

Etiyopya
