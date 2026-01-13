İzmir’de Bir Ton 625 Kilogram Uyuşturucu Hap Hammaddesi Ele Geçirildi!

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, İzmir’de düzenlenen operasyonlarda bir ton 625 kilogram uyuşturucu hap hammaddesi ele geçirildiğini, iki şüphelinin yakalandığını duyurdu.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, İzmir’de düzenlenen operasyonlarda bir ton 625 kilogram uyuşturucu hap hammaddesi ele geçirildiğini, iki şüphelinin yakalandığını açıkladı.

Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, şu ifadelere yer verdi:

"İzmir’de jandarmamız tarafından düzenlenen operasyonumuzda bir ton 625 kilogram uyuşturucu hap hammaddesi ele geçirdik. (Bu hammadde ile 5,5 milyon adet uyuşturucu hap üretilebiliyor) İki şüpheliyi yakaladık. Menderes Cumhuriyet Başsavcılığımız ile Jandarma Narkotik Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığımız koordinesinde; İzmir İl Jandarma Komutanlığımızca yapılan araştırmalar sonucu düzenlenen operasyonda yakalanan şüphelilerin; imalathane kurarak, uyuşturucu imal ve ticareti yaptıkları, uyuşturucu ticaretini organize şekilde yürüttüklerinin tespit edildi.

Jandarmamızın, sokaktaki satıcıdan üretim yapılan imalathaneye uzanan takibi sonucunda yapılan aramalarda; bir adet uyuşturucu imalathanesi deşifre edildi. 6 adet uyuşturucu hap basım makinesi, bir ton 625 kilogram hammadde ele geçirildi."

Kaynak: DHA

