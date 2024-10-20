Bakan Tunç'tan 'Yenidoğan Çetesi' Açıklaması! 'Devlet Bebeklerin Ölümüne İzin Vermez'

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, "Yenidoğan Çetesi" soruşturmasıyla ilgili "İhbarlar üzerine harekete geçildi, soruşturmalar başlatıldı. Teknik takipler yapılıyor, deliller toplanıyor. 47 kişi gözaltına alındı. 11 doktor olmak üzere 25 kişi hakkında adli kontrol kararı verildi" dedi. Bakan Tunç, devletin bebeklerin ölümüne müsaade etmeyeceğini söyledi.

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Bakan Tunç'tan 'Yenidoğan Çetesi' Açıklaması! 'Devlet Bebeklerin Ölümüne İzin Vermez'

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç'un "Yenidoğan Çetesi" skandalıyla ilgili açıklama yaptı. Bakan Tunç, soruşturmanın derinleştirildiğinin söylerken, gözaltı ve tutuklamalara ilişkin bilgi verdi. Adalet bakanı, çok sayıda bebeğin öldüğü olayın arkasından "Devlet bebeklerin ölümüne müsaade etmez" dedi.

Bakan Tunç'tan 'Yenidoğan Çetesi' Açıklaması! 'Devlet Bebeklerin Ölümüne İzin Vermez' - Resim : 1

1 YILLIK ARAŞTIRMADA 47 GÖZALTI

Bakan Tunç'un açıklamalarından açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

"İhbarlar üzerine harekete geçildi, soruşturmalar başlatıldı. Teknik takipler, deliller toplandı. Tespit edilen suç kayıtları bakımından suçlular bakımından yaklaşık 1 yıllık araştırmanın neticesinde 26 Nisan 2024 tarihinde 47 kişi gözaltına alındı. Bunlardan 4'ü doktor 18'i hemşire toplamda 22 kişi tutuklanmıştı. 11 doktor olmak üzere 25 kişi hakkında adli kontrol kararı verildi. İddianame Bakırköy Ağır Ceza Mahkemesine sunuldu.

Bakan Tunç'tan 'Yenidoğan Çetesi' Açıklaması! 'Devlet Bebeklerin Ölümüne İzin Vermez' - Resim : 2

SAVCIYA TEHDİDE SORUŞTURMA AÇILDI

Hiç kimse yargı mensuplarımızı tehdit edemez. Savcımızı tehdide yönelik kişiler hakkında da soruşturma açıldı. Mahkeme iddianameyi değerlendirme aşamasında. Devlet bebeklerin ölümüne müsaade etmez."

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