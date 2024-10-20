Galatasaray Camiası Daha da Öfkelenecek: Katliam Hastanelerinden Biri Yöneticilerine Ait Çıktı

SEYHAN AVŞAR

Gerçek Gündem’in ulaştığı Nihat Kırmızı hastanelerine dair elle tutulur bir şey olmadığı için mühürlenmediğini öne sürdü. Ancak Doğa Hastanesi iddianamenin pek çok kısmında yer alıyor.

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı’nca yenidoğan çetesine ilişkin hazırlanan İddianamede 47 şüpheli yer aldı. Çetenin sosyal Güvenlik Kurumundan (SGK) yüksek meblağda ödeme almak için bebeklerin yatış sürelerini uzattıkları, tedavi şartları yeterli olmayan hastanelere sevk edilen bazı bebek hastaların kısa sürede ex olduğu, bebek hastaların epikriz raporlarını doldurmadıkları, daha sonradan tüm bebeklere aynı veya çok benzer nitelikte epikriz raporlarının doktorlar tarafından yazılması gerekirken hemşireler tarafından yazıldığının tespit edildiği vurgulandı. Yoğun bakımındaki bebeklere, Türkiye'de uygulanmayan pasif ötanazi yaptıkları da iddianamede yer aldı. İddianamede iyileşen bebeklerin daha fazla ödeme almak için yoğun bakımda tutulduğu, bu durumda bazı bebeklerin enfeksiyon kaparak, öldüğü belirtildi.

Bu skandal Türkiye gündemine oturdu. İddianamede 19 şirketin de (hastane) bu skandaldan sorumlu olduğunu belirtti. İddianamede sorumlu tutulan Özel Avcılar Hospital hastanesinin eski Sağlık Bakanı Mehmet Müezzinoğlu’nun olduğu, Beylikdüzü Medilife başhekimi olan CHP Meclis üyesi Ahmet Atilla'nda iddianamede şüpheli olduğu ortaya çıkmıştı.

BAZI HASTANELERE DOKUNULMADI

Dün 9 hastanenin ruhsatı iptal edildi. Ancak bazı hastanelere dokunulmadı. Bunlardan biri Esenyurt’ta yer alan Doğa Hastanesi. Bu hastanenin Galatasaray Sportif A.Ş. Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi, iş insanı Nihat Kırmızı’ya ve ailesine ait olduğu ortaya çıktı. 9 Hastanenin ruhsatı iptal edilirken bu hastaneye ise dokunulmaması dikkat çekti.

‘ELLE TUTULUR BİR ŞEY YOK’

Gerçek Gündem’in ulaştığı Nihat Kırmızı hastanenin yönetim kurulu üyesi olduğunu belirterek, “Hastanemiz aile hastanesi. Yeğenim başında. Ben 3 yıldır hastaneye dahi gitmedim. Hastaneler dün mühürlendi. Ancak bizim hastaneye dair elle tutulur bir şey olmadığı için mühürlenmedi bile” dedi.

‘112’DEN GELEN HASTA SAYISI SIFIR’

“Hastanenizin adı tapelerde geçiyor ve çalışanlarınız bu ağın içerisinde” hatırlatması yaptığımız Kırmızı, “Evet oralarda geçiyormuş. Soruşturmada gizlilik olduğu için bir şey diyemiyorum. Bize 112’den gelen hasta sayısı sıfır. Bu yüzden kapatılmadık” diye konuştu.

SUÇ ÖRGÜTÜ LİDERLERİ ARASINDAKİ KONUŞMA

İLKER GÖNEN: Tamam. Sen neredesin?

FIRAT SARI: Reyap’tayım

İLKER GÖNEN: hıı ıh

FIRAT SARI: Uğraşıyoruz bi bilince bakacam doğaya bakacam

İLKER GÖNEN: hıh tamam

FIRAT SARI: Orda bi sorun yok sen hani erkende çıkabilirsin hani böyle işlemim yok...

Kaynak: Gerçek Gündem