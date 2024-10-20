Bebeklerin Ölülerini Bile Satmışlar! 'Yenidoğan Katliamı'nda Skandal Konuşmalar

SGK yolsuzluğu yaparak haksız kazanç elde eden ve en az 10 bebeğin göz göre öldürüldüğü ‘yenidoğan katliamı’nda her geçen gün yeni bir skandal ortaya çıkıyor.

BEBEĞİN CANSIZ BEDENİ İÇİN 80 BİN LİRA İSTEMİŞLER

Son olarak çete üyelerinin arasında geçen konuşmalara, çete üyeleri tarafından, bebeğini kaybeden aileden 80 bin lira para istendiği yansıdı.

Konuşmalara, çete üyesi hemşirelerin bile isyan ettiği durum şöyle yansıdı: Bebeklerini kaybeden aile üyeleri aranarak cenazenin teslim edilmesi karşılığında 80 bin lira talep edildi. Aksi halde bebeğin kimsesizler mezarlığına defnetmekle tehdit eden çete, ailenin parayı bulmadan hastaneye gelmemesi söylendi.

Daha sonra il sağlık müdürlüğünün devreye girdiği ve bebeğin cenazesinin teslim edildiği öğrenilirken, çetenin aileden 10 bin lira para aldığı belirlendi.

O korkunç anlar iddianamede şu şekilde yer aldı:

"PARAYI VERMEZSEN ÇOCUĞUNUN MEZARINI BİLE BULAMAZSIN"

Ambulans şoförü Gıyasettin Mert Özdemir ile doktor İlker Gönen arasında geçen konuşmada bebeklerini kaybeden bir aileden cenazeyi teslim etmek için 80 bin lira istendiği aksi takdirde bebeği kimsesizler mezarlığına defnetmekle tehdit edildiği ortaya çıktı:

- Gıyasettin Mert Özdemir: Orası çok pis patlayacak. Bebek ex oluyor (ölüyor), Emre 80 bin TL istiyor. Aile de diyor ki veremeyiz. Eğer parayı vermezseniz kimsesizler mezarlığına defnederiz, mezarını bile bulamazsın diyorlar.

- İlker Gönen: Bunlar abartıdır, artık bu ...

- Gıyasettin Mert Özdemir: İlçe Sağlık hastaneyi arayınca aile bir daha hastaneye gidiyor, aileyi kapıda karşılıyorlar, ex’ini teslim ediyorlar.

“HASAN ÖLÜ SATIYORLAR HASAN”

Hemşireler Hasan Basri Gök ve Hakan Doğukan Taşcı arasındaki konuşma ise gözü dönmüşlüğün boyutunu gözler önüne serdi

Ölmüş bebeğin ailesinden cenazeyi teslim etmek için 80 bin lira istendiğini öğrenen, çete üyesi hemşire bile yaşananlar karşısında şaşkınlığını gizleyemedi:

- Hakan Doğukan Taşcı: Aile on bin ödeyeyim cenazemi verin demiş. Emine sabah göndermiş kadını, 80 bin TL getirmeden buraya yaklaşma demiş. İlçe Sağlık aramış, vermezseniz biz geleceğiz, alacağız çocuğu diye. Ondan sonra çocuğu verdi. 10 bin de almış aileden. Oğlum bu nasıl bir vicdan lan, bizi geçiyor bunlar. Hasan ölü satıyorlar Hasan, farkındasın değil mi?

- Hasan Basri Gök: Erkenden öldürecektin Doğukan, sorun çözülecekti.

“DURSUN ÇIKMADAN EX OLSUN GALATASARAY MAÇIM VAR”

(Bir doktorla hemşire arasında geçen konuşma)

- Çağla Durmuş: Pre tansiyon alamadım 119... 58 saturasyon...

- İlker Gönen: Ya ex oluyorsa, şu Dursun çıkmadan ex olsun...

- Çağla Durmuş: Evet ya...

- İlker Gönen: Bu akşam bir Galatasaray maçım var yani.

- Çağla Durmuş: Söyleyin Dursun Bey gelsin o zaman.

Kaynak: Hürriyet