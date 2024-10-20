Katliam İstanbul'u Aştı! Dört Bir Yandan İhbar Yağıyor

İstanbul’da ortaya çıkarılan ‘yenidoğan katliamı’ Türkiye’nin gündemindeki yerini korumaya devam ediyor. SGK’yı dolandırarak haksız kazanç sağlamak amacıyla kurulan çetenin anlaşmalı olduğu özel hastanelere sevk ettiği en az 10 bebek hayatını kaybetmişti.

10 ÖZEL HASTANE KAPATILDI

Skandalın ortaya çıkmasının ardından onlarca kişi tutuklanırken, 9’u İstanbul’da olmak üzere 10 hastanenin ruhsatı iptal edilerek kapatıldı. Kapatılan hastaneler arasında önceki Sağlık Bakanı Mehmet Müezzinoğlu’nun Özel Avcılar Hospital hastanesinin de olması skandalın ne denli büyük olduğunu gözler önüne serdi.

DÖRT BİR YANDAN İHBAR YAĞIYOR

Bu olayların ardından Niğde, Sakarya, Kocaeli ve Antalya'daki bazı özel hastanelerde yoğun bakım ünitelerine sevk edilen bazı bebeklerin sahte epikriz raporu düzenlenerek hastanede fazla süre yatırıldığı ve SGK'dan haksız kazanç sağlandığı, bu bebekler arasında şüpheli şekilde ölenler olduğu ortaya çıktı.

Tüm yurtta özel hastanelerde bebeğini kaybeden ancak yaptıkları şikayetlere ve ihbarlarına yanıt alamayan acılı aileler İstanbul'da ortaya çıkan "yenidoğan çetesi" gibi çeteler nedeniyle bebeklerini kaybetmiş olmaktan endişe ediyor.

ANKA’dan Esra Tokat’ın haberine göre, "Yenidoğan çetesi" benzeri yapıların Niğde, Sakarya, Kocaeli ve Antalya'da da aynı yöntemlerle haksız kazanç sağladığı ve bebek ölümlerine neden olduğu yönündeki iddialar araştırıldı.

DOKTOR FETÖ’DEN ATILDI İDDİASI

Kocaeli’nde yaşayan İbrahim Altan’ın eşi 23 Nisan’da Kocaeli Üniversitesi Hastanesi’nde erken doğum yaptı. 32 haftalık iken doğan bebek Zümranur Altun burada yemek borusundan ameliyat edildi. Ancak burun delikleri kapalı olduğu için bir ameliyat daha olması gerekti ve 112 aracılığıyla İstanbul’da bulunan Özel F. Hastanesi’ne sevk edildi.

Burada çocuğunun yaklaşık bir ay süren tedavi sürecinde pek çok ihmaller olduğu iddiasında bulunan baba İbrahim Altan, "Son olarak kızımı bir kez daha ameliyat etmek istediler. Bu ameliyatı SGK karşılıyordu. Ben karşı çıktım. Sonraki süreçte de kızım vefat etti. Sorumlular yargılansın" dedi.

Altan, “B.E. ‘FETÖ’den atılma doktor. Benim çocuğum böyle insanların elinde kalıyor. Doktor ve hastane yönetiminden şikayetçiyim” İfadelerini kullandı.

Ailenin CİMER’e yaptığı başvurudan saatler sonra bebeği Zümranur hayatını kaybetti.

NİĞDE’DE ÖZEL HASTENEDE BEBEĞİN ŞÜPHELİ ÖLÜMÜ

Niğde’de 18 Mayıs 2022’de Özel H. Hastanesi’nde doğum yapan Reyhan Öcal da bebeğinin ölümünün şüpheli olduğu iddiasını öne sürdü.

Öcal, kendilerine şeker hastası olduğu için bebeğinin kuvözde yatması gerektiğini ancak nefes almasında sıkıntı olduğunu söylediklerini dile getirdi. Öcal, “15 gün bebeğim kuvözde yattı. 16’ncı günde bir anda doktor M.F.Ş. ‘Bebeğinizde patolojik bir sarılık oldu ve karaciğeri ile böbrekleri iflas edebilir’ dedi. 17’nci günde de bebeğimin hayatını kaybettiğini söylediler. 4 Haziran’da bebeğim öldü. Ölüm raporunda da ‘doğal ölüm’ yazıyordu. Doktor bu raporu hazırlarken bebeğimin kimliğini benden istedi ve ‘bu bende kalacak’ diyerek kimliğini de vermedi” diyerek yaşadıklarını anlattı.

“YOĞUN BAKIMDA ÖLDÜRÜLEN BEBEKLERİMİZ İÇİN ADALET”

Aynı doktor hakkında 2023 yılında Özel G.Y. Hastahanesi’nde doğan Oturak ailesinin bebeğinin ölümüne dair şikayet yapıldı. 18 Haziran 2023’te doğan Ediz Yekta Oturak isimli bebek aynı hastanede yenidoğan yoğun bakım ünitesinde tedavi gördüğü sırada ailenin iddiasına göre uygulanan yanlış ilaç tedavileri, aşırı dozda potasyum yüklemesi ve yetersiz bakım yüzünden 29 Ağustos’ta 72 günlükken yaşamını yitirdi. Aile change.org’ta “Yoğunbakımda öldürülen bebeklerimiz için adalet” başlıklı imza kampanyası başlattı.

Aynı hastane hakkında internetteki şikayet sitelerine Safiye isimli bir kullanıcı tarafından girilen şikayet bildiriminde de benzer iddialara yer verilmesi dikkati çekti. Hastanede uygulanan yanlış tedavi sonucunda bebeğini kaybettiği iddiasında bulunan vatandaş, şeker hastası olduğu için insülin kullandığını, gebeliğinin 29'uncu haftasında doktorunun insülin dozunu yükseltmesi nedeniyle bebeğinin kalp ritminin hızlandığını ve erken doğum yaptığını iddia etti.

“BEBEĞİMİ YANLIŞ TEDAVİ SONUCU KAYBETTİM”

Şikayette "Bebeğimi yanlış tedavi sonucu kaybettim. Size verdiğim paranın kuruşunu helal etmiyorum. Benim bebeğimi kaybetmemin sebebi sizsiniz. Benim içimi nasıl yaktıysanız sizin de içiniz yansın. Gereken işlemleri yapacağım. Bu böyle kalmayacak” diye yazıldı.

Kaynak: ANKA