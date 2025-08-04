Ümraniyespor’dan Sürpriz Transfer Hamlesi! Galatasaray’ın 2005’li Genç Yıldızı İmzayı Attı: Hayırlı Uğurlu Olsun

Süper Lig’e çıkma hayali kuran Ümraniyespor’dan transfer bombaları peş peşe geliyor. Güçlü bir kadro kurarak kendine Süper Lig’e atmak isteyen İstanbul ekibinden flaş bir hamle geldi. Ümraniyespor, Galatasaray’ın 2005’li genç yıldızına imzayı attırdı. Hayırlı uğurlu olsun. İşte sürpriz transferin detayları…

Kaynak: Haber Merkezi

Galatasaray transfer
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Ümraniyespor’dan Sürpriz Transfer Hamlesi! Galatasaray’ın 2005’li Genç Yıldızı İmzayı Attı: Hayırlı Uğurlu Olsun - Resim: 1

Ümraniyespor, yaz transfer dönemi için çalışmalarını sürdürüyor. Güçlü bir kadro kurarak şampiyonluk hedefleyen İstanbul ekibinden flaş bir transfer hamlesi geldi. Ünlü spor yorumcusu Yağız Sabuncuoğlu son dakika olarak duyurdu.

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Ümraniyespor’dan Sürpriz Transfer Hamlesi! Galatasaray’ın 2005’li Genç Yıldızı İmzayı Attı: Hayırlı Uğurlu Olsun - Resim: 2

Ümraniyespor, Süper Lig devi Galatasaray’ın 2005’li yıldızı Ali Turap Bülbül’ü kadrosuna kattı.

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Ümraniyespor’dan Sürpriz Transfer Hamlesi! Galatasaray’ın 2005’li Genç Yıldızı İmzayı Attı: Hayırlı Uğurlu Olsun - Resim: 3

Yağız Sabuncuoğlu tarafından yapılan paylaşımda şu ifadeler yer aldı:

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Ümraniyespor’dan Sürpriz Transfer Hamlesi! Galatasaray’ın 2005’li Genç Yıldızı İmzayı Attı: Hayırlı Uğurlu Olsun - Resim: 4

“Ümraniyespor, Galatasaray'dan Ali Turap Bülbül'ü sezon sonuna dek kiraladı.”

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