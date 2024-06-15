Bakan Tunç duyurdu: Eylem Tok ve oğlu Timur Cihantimur tutuklandı!

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, yazar Eylem Tok ve ölümlü kazaya sebebiyet veren oğlu Cihantimur Tok'un ABD'de tutuklandığını duyurdu.

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Bakan Tunç duyurdu: Eylem Tok ve oğlu Timur Cihantimur tutuklandı!

İstanbul Eyüpsultan’da 1 Mart 2024'de saat 23.50 sıralarında 17 yaşındaki Timur Cihantimur'un kullandığı otomobil, yol kenarında arıza yapan ATV'yi tamir etmeye çalışanlara çarpmış ve kazada Oğuz Murat Aci hayatını kaybetmişti.

4 kişinin de yaralandığı kazanın ardından 17 yaşındaki Timur Cihantimur, annesi yazar Eylem Tok ile önce Mısır'a ardından da ABD'ye kaçmıştı. Firari anne ve oğul hakkında yakalanması için kırmızı bülten de çıkarılmıştı.

YAKALANDI

Dün yaptığı açıklamada Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, "ABD Adalet Bakanlığı yetkililerinden bugün aldığımız bilgiye göre Eylem Tok ve Cihantimur Tok ABD de iade talebimiz kapsamında yakalanmışlardır. Süreci Bakanlık olarak yakından takip ediyoruz" demişti.

Bakan Tunç duyurdu: Eylem Tok ve oğlu Timur Cihantimur tutuklandı! - Resim : 1

TUTUKLANDI

Sosyal medya hesabından bugün yeni açıklama yapan Tunç, "Ülkemize iade talebimiz kapsamında ABD'de yakalanarak gözaltına alınan şüpheli Eylem Tok ve oğlu Timur Cihantimur, Boston’da çıkarıldıkları mahkeme tarafından tutuklanmıştır. Tutukluluğun gözden geçirileceği duruşma, 18 Haziran’da yapılacaktır. Bu duruşma sonrası başlayacak iade yargılaması sürecini yakından takip edecek, şüphelilerin ABD’den ülkemize iadeleri için gerekli girişimlerimizi sürdüreceğiz" ifadelerine yer verdi.

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Kaynak: Gerçek Gündem

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