Akaryakıt istasyonunda korku dolu anlar! Facianın eşiğinden dönüldü

Diyarbakır-Lice Karayolu’ndaki bir akaryakıt istasyonunda, LPG’li aracın kaputundan bir anda dumanlar çıkmaya başladı. Çalışanların hızlı müdahalesiyle facianın önüne geçildi.

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Akaryakıt istasyonunda korku dolu anlar! Facianın eşiğinden dönüldü

Diyarbakır-Lice Karayolu’ndaki bir akaryakıt istasyonunda, LPG’li aracın kaputundan duman çıktığını fark eden çalışanların ilk müdahalesiyle facia önlendi. Yaşanan panik anları ise güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, Diyarbakır-Lice Karayolu’ndaki bir akaryakıt istasyonunda meydana geldi. Plakası henüz öğrenilemeyen LPG’li bir otomobil, sürücüsü tarafından akaryakıt istasyonunda yakıt almak için pompa tarafına yanaştı. Yakıt aldıktan aracına binen sürücü, otomobilin kaputundan duman çıktığını fark etti. Sürücü ve araçtaki biri çocuk 3 kişi can havliyle kendilerini dışarı attı.

Olay anında akaryakıt istasyonunda çalışan görevliler, yangın tüpüyle ilk müdahaleyi gerçekleştirdi. Yangın büyümeden kısa sürede görevliler tarafından söndürüldü.

Facianın eşiğinden dönülen o anlar ise, akaryakıt istasyonunun güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaynak: İHA

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