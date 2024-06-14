Aci ailesi, Eylem Tok ve oğlunun yakalanmasının ardından konuştu

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç'un, Eylem Tok ve Oğlu T.C.'nin ABD'de yakalandığını açıklamasının ardından, Oğuz Murat Aci'nin babası Özer Aci, “Azıcık da olsa yüreğimize su serpildi. Yüreğimizdeki o ateş duruyor” dedi.

Son Güncelleme:
Aci ailesi, Eylem Tok ve oğlunun yakalanmasının ardından konuştu

İstanbul’da ehliyetsiz kullandığı araçla Oğuz Murat Aci’nin ölümüne neden olan T.C. ile onu yurt dışına kaçıran annesi Eylem Tok, ABD’de yakalandı.

Cumhuriyet’ten Gökhan Kam'a konuşan Oğuz Murat Aci’nin babası Özer Aci, duygularını paylaştı.

Yaşanan durumu sevinçle karşıladıklarını belirten baba Aci şu sözleri kaydetti:

"Üç buçuk ay oldu. Mücadele ettik. Sizlerin vasıtasıyla gel teslim ol dedik. Adalet istiyorum dedim. Haklı olduğum yolda yine haklı olduğum ortaya çıktı. Ve ben amacıma ulaşmış oldum. Sizlerin, devletimin ve kamuoyu sayesinde. Azıcık da olsa yüreğimize su serpildi. Acılıyız, yüreğimizdeki o ateş duruyor. Bu duyguyu anlatamam size. Amerika’da birisi yakalanıyor biz burada seviniyoruz”

Etiketler
Eylem Tok
Son Güncelleme:
Uyarı yapıldı! ATM'ler artık bunu yapanın kartını geri vermeyecek Uyarı yapıldı! ATM'ler artık bunu yapanın kartını geri vermeyecek
635 bin TL'ye satılan daire, sosyal medyada tepki topladı: 'Sokak bu evden temiz' 635 bin TL'ye satılan daire, sosyal medyada tepki topladı: 'Sokak bu evden temiz'
Kerem Bürsin ve Melis Sezen'den flaş haber... Resmen ikili başladı Kerem Bürsin ve Melis Sezen'den flaş haber... Resmen ikili başladı
ABD Başkanı Biden, Almanya Başbakanı Scholz'a doğum günü şarkısı söyledi ABD Başkanı Biden, Almanya Başbakanı Scholz'a doğum günü şarkısı söyledi
ÇOK OKUNANLAR
Kulis: Bahçeli'nin "CHP-AKP ittifakı" önerisi sonrası Erdoğan'dan talimat Erdoğan'dan 'Bahçeli' talimatı
Yeni vergi paketinin detayları belli oldu: Yurt dışı çıkış harcına rekor zam! Yeni vergi paketinin detayları belli oldu
Özel'in traktörle geldiği 'Buğday Mitingi' hava şartları nedeniyle yarıda kesildi: "Buğday fiyatının 15 lira olması lazım..." Özel'in 'Buğday Mitingi' hava şartları nedeniyle yarıda kesildi
Ankara kulisleri: Birleşecek üç partinin başına geçmeyi planlayan Abdullah Gül, Erdoğan'ı aradı Birleşecek üç partinin başına geçmeyi planlayan Abdullah Gül, Erdoğan'ı aradı
İddia: Okul müdürleri baskı yaptı, 900 öğrenci LGS'ye girmedi Okul müdürleri baskı yaptı, 900 öğrenci LGS'ye girmedi