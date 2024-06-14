Aci ailesi, Eylem Tok ve oğlunun yakalanmasının ardından konuştu

İstanbul’da ehliyetsiz kullandığı araçla Oğuz Murat Aci’nin ölümüne neden olan T.C. ile onu yurt dışına kaçıran annesi Eylem Tok, ABD’de yakalandı.

Cumhuriyet’ten Gökhan Kam'a konuşan Oğuz Murat Aci’nin babası Özer Aci, duygularını paylaştı.

Yaşanan durumu sevinçle karşıladıklarını belirten baba Aci şu sözleri kaydetti:

"Üç buçuk ay oldu. Mücadele ettik. Sizlerin vasıtasıyla gel teslim ol dedik. Adalet istiyorum dedim. Haklı olduğum yolda yine haklı olduğum ortaya çıktı. Ve ben amacıma ulaşmış oldum. Sizlerin, devletimin ve kamuoyu sayesinde. Azıcık da olsa yüreğimize su serpildi. Acılıyız, yüreğimizdeki o ateş duruyor. Bu duyguyu anlatamam size. Amerika’da birisi yakalanıyor biz burada seviniyoruz”