ABD Başkanı Biden, Almanya Başbakanı Scholz'a doğum günü şarkısı söyledi

G7 Liderler Zİrvesi için İtalya'da bir araya gelen liderler, ABD Başkajı Joe Biden'ın ısrarı üzerine Almanya Başbakanı Olaf Scholz'un doğum gününü, şarkı söyleyerek kutladı.

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ABD Başkanı Biden, Almanya Başbakanı Scholz'a doğum günü şarkısı söyledi

İtalya'nın güneydoğusundaki Borgo Egnazia'da düzenlenen G7 Liderler Zirvesi, ikinci gün oturumlarıyla devam etti.

Zirvenin ikinci gününde, oturumlar öncesi düzenlenen bir etkinlikte liderler bir araya geldi. ABD Başkanı Joe Biden, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, İngiltere Başbakanı Rishi Sunak, Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen ve Kanada Başbakanı Justin Trudeau'nun Almanya Başbakanı Olaf Scholz'a yaptığı doğun günü sürprizi sosyal medyada paylaşıldı.

Görüntülerde, bunun 'Biden ailesinin bir geleneği' olduğunu dile getiren ABD Başkanı'nın diğer liderleri 'doğum günü şarkısı' söylemek için teşvik ettiği görüldü. Liderler, Olaf Scholz'un doğum gününü şarkı söyleyerek kutladı.

BIDEN'I MELONİ GERİ GETİRDİ

Öte yandan, dün ABD Başkanı Biden'ın yaşadığı anlar da gündem oldu. Devlet başkanları ve cumhurbaşkanları, paraşüt gösterisini izledi. O anlarda ise Biden'ın, liderlerin bulunduğu alandan farklı bir yöne doğru yürümesi kameralara yansıdı. Zirveye ev sahipliği yapan İtalya Başbakanı Giorgia Meloni, Biden'ı kolundan tutup diğer liderlerin yanına yönlendirdi.

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