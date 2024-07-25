Bakan Memişoğlu'ndan Yunan Bakana F-35 Yanıtı

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu katıldığı televizyon programında "Türkiye havacılıkta sıfır. F-35'lerle Ankara'ya bir gece ansızın gelebiliriz" diyen Yunanistan Sağlık Bakanı Adonis Georgiadi'ye cevap verdi. X hesabından mevkidaşına seslenen Memişoğlu şu ifadeleri kullandı:

"Ülkemizin sağlık alanındaki başarılarını yerinde gözlemlemeniz için kişisel sağlığınıza yönelik hizmet vermek üzere sizi İstanbul Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanemizde ağırlamaktan memnuniyet duyacağım."

Kaynak: ANKA