Bakan Memişoğlu'ndan Yunan Bakana F-35 Yanıtı
Yunanistan Sağlık Bakanı Adonis Georgiadi’nin "Türkiye havacılıkta sıfır. F-35'lerle Ankara'ya bir gece ansızın gelebiliriz" demesine Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu cevap verdi. Memişoğlu "Sizi Çam ve Sakura Şehir Hastanemizde ağırlamaktan memnuniyet duyacağım" ifadelerini kullandı.
Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu katıldığı televizyon programında "Türkiye havacılıkta sıfır. F-35'lerle Ankara'ya bir gece ansızın gelebiliriz" diyen Yunanistan Sağlık Bakanı Adonis Georgiadi'ye cevap verdi. X hesabından mevkidaşına seslenen Memişoğlu şu ifadeleri kullandı:
"Ülkemizin sağlık alanındaki başarılarını yerinde gözlemlemeniz için kişisel sağlığınıza yönelik hizmet vermek üzere sizi İstanbul Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanemizde ağırlamaktan memnuniyet duyacağım."
Kaynak: ANKA
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