Türkiye-Libya İlişkileri Neler Vadediyor? Libya Kalkınma ve Yeniden İnşa Fonu Genel Müdürü Açıkladı

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ile görüşen Libya Kalkınma ve Yeniden İnşa Fonu Genel Müdürü Balgasem Khalifa Haftar, Türkiye-Libya arasındaki görüşmelerin artacağını söyledi. Ayrıca Haftar, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ile gerçekleştirdiği görüşmeyi oldukça faydalı bulduğunu belirterek, iki ülke arasında gelecekte yapılacak işbirliği ve atılacak adımları kapsamlı bir şekilde ele aldıklarını söyledi.

Türkiye-Libya İlişkileri Neler Vadediyor? Libya Kalkınma ve Yeniden İnşa Fonu Genel Müdürü Açıkladı

Libya Kalkınma ve Yeniden İnşa Fonu Genel Müdürü Balgasem Khalifa Haftar, Türkiye-Libya ilişkileri hakkında tv100 muhabiri Sertaç Murat Koç'un sorularını yanıtladı.

"OLDUKÇA FAYDALI BİR GÖRÜŞME"

Koç'un "Dışişleri Bakanı Hakan Fidan’la bir araya geldiniz, neler konuştunuz, neler ele alındı , neler masaya yatırıldı türkiye-Libya ilişkileri açısından?" sorusu üzerine Balgasem Khalifa Haftar "Öncelikle Hakan Beye bu nazik davetlerinden dolayı çok teşekkür ediyoru. Bizi kabul ettiler, bizi çok iyi karşıladılar. İki devlet arasında ileriye yönelik hangi işleri yapabileceğimizi, nasıl işbirliği olacağına, hangi adımları atacağımıza ilişkin bunlar hakkında kapsamlı bir şekilde konuştuk. Oldukça faydalı bir görüşme gerçekleştirdik diyebilirim." yanıtını verdi.

"ATILAN ADIMLAR MEMNUN EDECEK TÜRDEN"

"Türkiye’deki atmosferi nasıl buluyorsunuz? Türkiye-Libya ilişkilerini nasıl gözlemlediniz?" sorusu üzerine Balgasem Khalifa Haftar "Ticari olarak ve siyasi olarak şu anda hem Türkiye’nin hem de Libya’nın göstermiş olduğu gidişat şu anda çok iyi, çok yerinde. Bu durum bizlere gelecek açısından çok ciddi anlamda umut veriyor. Özellikle ilişkilerin daha iyi bir boyuta taşınması ve geliştirilmesi açısından. Bu konuda Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı sayın Hakan Fidan konuya oldukça hakim. Görüşü çok derin bu anlamda. Bu konudaki gerekli görüşmelerimizi de kendisiyle yaptık. Bu konuda iki ülke arasında gelişen süreçten memnunuz. Atılan adımlar iki ülkeyi de gayet memnun edecek türden. Gayet razıyız durumdan. " dedi.

"GÖRÜŞMELERİN SAYISI ARTACAK"

İki ülke arasındaki görüşme trafiğinin sıklaşacağından, ziyaretlerin artmasının iki ülke ilişkilerine olumlu yönde katkı sağlayacağına kesin gözüyle bakan Balgasem Khalifa Haftar "Çok yakın zamanda bu görüşmelerin sayısı artacak. Hızlı bir şekilde ikili görüşmeler olacak. Yine ayrı görüşmeler de yapılacak, heyetler arası görüşmeler de buna dahil. Bununla ilgili de gerçekten ümitliyiz. Bu görüşmeler Türkiye-Libya ilişkilerini oldukça olumlu yönde etkileyecektir." dedi.

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