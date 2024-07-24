Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler'den Yunan Bakana 'F-35' Yanıtı: Buyursun Turistik Geziye Gelsin

Milli Savunma Bakanı Güler, Yunan Bakan'ın F-35 açıklamalarına yanıt verdi. Bakan Güler, "Buyursun turistik geziye gelsin" dedi.

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Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler'den Yunan Bakana 'F-35' Yanıtı: Buyursun Turistik Geziye Gelsin

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, AKP’nin grup toplantısı öncesinde gazetecilerin sorularını yanıtladı. Güler, Yunanistan Sağlık Bakanı Adonis Georgiadis'in F-35 sözlerinin sorulmasının üzerine, “Buyursun gelsin turistik geziye” ifadelerini kullandı.

Yunanistan Sağlık Bakanı Adonis Georgiadis katıldığı bir programda, "Türkiye havacılıkta sıfır. F-35'lerle Ankara'ya bir gece ansızın gelebiliriz” ifadelerini kullandı. Yunan bakanın açıklamaları Türkiye kamuoyundan tepki çekerken, bir açıklama da Bakan Güler’den geldi.

Türkiye’ye yılda 60 milyon turistin geldiğini söyleyen Güler, "Yunan Bakan da buyursun gelsin turistik geziye" ifadelerini kullandı.

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