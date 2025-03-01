Bakan Memişoğlu Duyurdu! Ambulanslara Yeni Düzenleme Geliyor

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, sağlık gündemine ilişkin açıklamalarda bulundu. Memişoğlu, sağlık alanında yapılacak değişiklere ilgili konuşurken, “112 ambulanslarıyla kronik hastanın naklini yapan ambulansların rengi ayrılacak” ifadelerini kullandı.

Memişoğlu’nun açıklamalarından satırbaşları şöyle:

Sağlıklı çocuk sağlıklı gelecek programını başlatıyoruz.

TÜSEB tarafından desteklenen ve yeni ilaç, tıbbi cihaz gibi faz 1’e gelmiş yerli araştırmalarda hasta maliyetlerini SGK karşılayacak

Diyabetli çocukların en büyük kabusu şeker takibi için gün içinde defalarca parmak delme zorunluluğunu ortadan kaldıran sensörlerin de yerlisi geliyor.

Yeni aile hekimliği yönetmeliği ile vatandaşların ilk durağı hastaneler değil ASM'ler olacak.

Özel hastaneler mevzuatını değiştirip daha kontrol edilebilir ve denetlenebilir hale getiriyoruz.

Kaynak: DHA