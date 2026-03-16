Bakan Kurum Hatay'daki Türkiye'nin İlk Kırsal Uydu Kentindeki Son Durumu Paylaştı

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, 6 Şubat depremlerinin vurduğu Hatay'daki Türkiye'nin ilk kırsal uydu kentinin son halini paylaştı. Bakan Kurum, "Hatay'ın her bir köşesine ektiğimiz umut yeşerdi, büyüdü, bütün yuvalarımızı sardı" ifadelerini kaydetti.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Bakanlığa bağlı Yapı İşleri Genel Müdürlüğü'nce Türkiye'nin ilk kırsal uydu kentinde 21 mahalleden gelen vatandaşlar, modern köy evlerinde yaşamlarını sürdürüyor.

Kumlu, Reyhanlı ve Antakya ilçelerindeki 21 mahallede yaşayan vatandaşlar için 656'sı betonarme, 121'i hafif çelik yapı olmak üzere 777 köy evi inşa edildi.

'UMUT YEŞERDİ'

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum da sosyal medya hesabından yaptığı videolu paylaşımda, ev sahiplerinden Mehmet Alkışar'ın "Şimdi bundan daha mutlu olur mu?" sözlerine yer vererek, "Hatay'ın her bir köşesine ektiğimiz umut yeşerdi, büyüdü, bütün yuvalarımızı sardı" ifadesini kullandı.

Görüntülerde görüşlerine yer verilen ev sahibi Alkışar, evlerinin büyük olduğunu belirterek, "Bak mutfak hariç toplam 4 oda var. 4 artı 1 yani. Beklediğimden daha geniş oldu. Depreme dayanıklı yapıldı. Kullanılan demirin haddi hesabı yok. Mutluyuz, şimdi bundan daha mutlu olur mu? Devlet evini vermiş sana" dedi.

'KOCAMAN BİR ŞEHİR OLUŞTURDULAR'

Görüntülerde yer alan Necla Düşmez ise evlerinin hayal ettiklerinden daha güzel olduğunu ifade ederek, "Bir senede bitirdiler. Emek vermişler evlere, kocaman bir şehir oluşturdular burada. Boş yer kalmadı her yeri köy evi yaptılar. Evler sağlam. Deprem korkumuz var ama devlet o kadar sağlam yapmış ki artık sıkıntımız yok" diye konuştu.

Ev sahibi Firdevs Çınar ise anahtarı teslim aldığında mutlu olduğunu belirterek, "Çok güzel yapmışlar. Gece kalkıyorum, yürüyorum, bakıyorum evlere. Bu evin benim olduğuna hala inanamıyorum. Turp ektik, maydanoz ektik, tere ektik, her şeyi, her şeyi ektik" ifadesini kullandı.

'DEPREM KORKUSU YAŞAMIYORUM'

Firdevs Çınar'ın eşi Mehmet Çınar da artık deprem korkusu yaşamadıklarını vurgulayarak, "Deprem korkusunu bu evde yaşamıyorum. Gözümüzle gördük. Çok demir kullandılar, evler sağlam. Şu yollara bak. Allah'a binlerce şükür. Allah, devletimizi başımızdan eksik etmesin" dedi.

Kaynak: AA

Murat Kurum Hatay
