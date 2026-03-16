A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

"Halkı kin ve düşmanlığa tahrik" suçlamasıyla dün gözaltına alınan Birleşik Tekstil Dokuma ve Deri İşçileri Sendikası (BİRTEK-SEN) Genel Başkanı Mehmet Türkmen, tutuklandı.

Savcılık, dün gözaltına alınan ve sabah saatlerinde adliyeye getirilen Türkmen'i tutuklama talebiyle mahkemeye sevk etmişti.

SUÇLAMA DEĞİŞTİRİLDİ

Türkmen'e Sırma Halı işçilerinin eyleminde yaptığı konuşmasından dolayı "Halkı kin ve düşmanlığa tahrik" suçlaması yönlendiriliyordu. Türkmen'e yöneltilen suçlamanın savcılığa sevk edilirken "Halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yaymak" olarak değiştirildiği öğrenildi.

TUTUKLAMA KARARI

Sırma Halı işçilerinin eylemindeki konuşması gerekçesiyle dün gözaltına alınan Türkmen, tutuklandı.

Kaynak: Haber Merkezi