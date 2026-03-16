BİRTEK-SEN Genel Başkanı Mehmet Türkmen Tutuklandı

Sırma Halı işçilerinin eylemindeki konuşması gerekçesiyle dün gözaltına alınan BİRTEK-SEN Genel Başkanı Mehmet Türkmen hakkında mahkeme "tutuklama kararı" verdi.

Son Güncelleme:
A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

"Halkı kin ve düşmanlığa tahrik" suçlamasıyla dün gözaltına alınan Birleşik Tekstil Dokuma ve Deri İşçileri Sendikası (BİRTEK-SEN) Genel Başkanı Mehmet Türkmen, tutuklandı.

Savcılık, dün gözaltına alınan ve sabah saatlerinde adliyeye getirilen Türkmen'i tutuklama talebiyle mahkemeye sevk etmişti.

SUÇLAMA DEĞİŞTİRİLDİ

Türkmen'e Sırma Halı işçilerinin eyleminde yaptığı konuşmasından dolayı "Halkı kin ve düşmanlığa tahrik" suçlaması yönlendiriliyordu. Türkmen'e yöneltilen suçlamanın savcılığa sevk edilirken "Halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yaymak" olarak değiştirildiği öğrenildi.

TUTUKLAMA KARARI

Kaynak: Haber Merkezi

Etiketler
Sendika
Son Güncelleme:
Fenerbahçe'ye Büyük Umutlarla Transfer Olmuştu: Anderson Talisca Yılın İmzasını Atıyor! Kimse Bunu Beklemiyordu Yılın İmzasını Atıyor! Açıklama Yapıldı
Tekirdağ'da Kreşte Uyumayan Çocuklara Şiddet: Kreş Müdürü, Müdür Yardımcısı ve İki Öğretmen İçin Karar Kreşte Uyumayan Çocuklara Şiddet
İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi'den Emniyet'te Dönüşüm Sinyali: Kaçınılmaz Hale Gelmiştir İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi'den Emniyet'te Dönüşüm Sinyali: Kaçınılmaz Hale Gelmiştir
Beşiktaş’ta Ortalık Karıştı! Hülya Avşar’dan Çarpıcı Sergen Yalçın Çıkışı: Tam Destek Verdi Ortalık Karışık! Çarpıcı Sergen Yalçın Çıkışı
Orhan Gencebay Hastaneye Kaldırıldı: Bir Anda Fenalaşan Gencebay'da Koronavirüs Şüphesi Orhan Gencebay Hastaneye Kaldırıldı
Ömer Çelik'ten İsrail'e Mescid-i Aksa Tepkisi Ömer Çelik'ten İsrail'e Mescid-i Aksa Tepkisi
ÇOK OKUNANLAR
ABD-İsrail-İran Savaşında Rusya Devreye mi Girdi? Putin'den İran'a Kritik Hamaney Telefonu ABD-İsrail-İran Savaşında Rusya Devreye mi Girdi? Putin'den Hamaney İçin Kritik Telefon
Trump'ın 'Hürmüz' Çağrısına Üç Ülkeden Ret: 'Gemi Göndermeyeceğiz' Trump'ın 'Hürmüz' Çağrısına Üç Ülkeden Ret
Antalya Kepez Kaymakamlığı Binasında Silah Sesleri Kepez Kaymakamlığı'nda Silah Sesleri
Canon O'Brien'dan Oscar Ödül Gecesine Damga Vuran Epstein Göndermesi: En Azından Pedofilleri Tutukluyorlar Canon O'Brien'dan Oscar Ödül Gecesine Damga Vuran Epstein Göndermesi: En Azından Tutukluyorlar
'Orhan Gencebay Hastaneye Kaldırıldı' İddiası: Bir Anda Fenalaşan Gencebay'da Koronavirüs Şüphesi! Ailesinden Açıklama Geldi 'Orhan Gencebay Hastaneye Kaldırıldı' İddiası