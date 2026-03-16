İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi'den Emniyet'te Dönüşüm Sinyali: Kaçınılmaz Hale Gelmiştir

Savaşın başlamasından itibaren sınırların geçişlerinde herhangi bir artış yaşanmadığını belirten İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, CNN TÜRK ekranlarında katıldığı programda gündeme dair soruları yanıtladı.

“SINIR GEÇİŞİNDE ARTIŞ YAŞANMADI”

ABD-İsrail-İran savaşının başlamasıyla birlikte sınır kapılarındaki son duruma dair değerlendirmelerde bulunan Çiftçi, ''İçişleri Bakanlığımızın sorumluluk alanına giren hususlar kapsamında sınır kapılarımızda gerekli tüm tedbirler alınmıştır. İran’da savaşın başlamasından bu yana sınırlarımızdan geçişlerde herhangi bir artış yaşanmamış, aksine azalma görülmüştür.

İran yönetiminin kendi vatandaşlarının Türkiye’ye geçişlerini sınırlandırmasının ardından sınır kapılarımızdaki geçişler neredeyse dörtte bir oranında azalmıştır. Buna karşılık İran’a dönüş yapan İran uyruklu kişi sayısında geçen yılın aynı dönemine göre artış kaydedilmiştir. Bayram süresince de ekiplerimiz görevlerini aksatmadan sürdürmeye devam edecektir'' ifadelerini kullandı.

EMNİYETTE DÖNÜŞÜM SİNYALİ

Emniyet Genel Müdürlüğü teşkilatının yapısında yeni bir yapılanmaya gidilip gidilmeyeceğine dair yöneltilen soruya yanıt veren Çiftçi, ''Emniyet Teşkilatımız; 305 bini polis, 30 bini bekçi ve 16 bini sivil personel olmak üzere yaklaşık 350 bin kişiden oluşan büyük ve güçlü bir kurumdur.

Gelişen teknoloji, farklılaşan suç türleri ve toplumumuzun değişen ihtiyaçları doğrultusunda kurumsal organizasyon yapımızın yeniden gözden geçirilmesi kaçınılmaz hale gelmiştir.

Amacımız; gece gündüz fedakârca görev yapan bu büyük teşkilatı en iyi, en modern ve etkin yönetsel organizasyon yapısına kavuşturmaktır.

Hızlı, mobilize ve verimlilik esasına dayanan normatif bir kurumsal yapı oluşturarak vatandaşlarımıza sunulan hizmetin kalitesini artırmayı; aynı zamanda personelimizin çalışma şartlarını ve çalışma sürelerini iyileştirmeyi hedefliyoruz'' değerlendirmesinde bulundu.

KARARNAME BEKLENTİSİ

Çiftçi, vali ve emniyet müdürlüklerinde bir değişime gidilecek mi yönündeki soruya ise, ''Bizim en büyük önceliğimiz kamu düzeni ve milletimizin güvenliğini sağlamaktır. Bu kapsamda ihtiyaç olan alanlarda çalışma arkadaşlarımız arasında bayrak değişimi olabilir; ancak buradaki temel ilkemiz istikrar. Her alanda olumlu trend ve istikrarı sağladığımız zaman değişim ihtiyacı muhakkak azalacaktır” yanıtını verdi.

YENİ YÖNETMELİK SİNYALİ

Geçtiğimiz haftalarda Türkiye’nin gündemine oturan APP plakalar ve araçlara sonradan eklenen multimedya cihazlara dair de konuşan Çiftçi,

''Bizim hem APP plaka hem de multimedya cihazları konusunda önceliğimiz ve hassasiyetimiz trafik güvenliğiyle birlikte vatandaşlarımızın huzurunu tahkim etmektir.

Trafik hepimizin ortak yaşam alanıdır. Her bir vatandaşımızın gününün önemli bir kısmı trafikte geçiyor. Bu noktada ülkemizde düzenli ve sağlıklı bir trafik kültürünün oluşması noktasında bazı adımları atmak durumundayız.

Fakat burada vatandaşlarımızın konuyla ilgili akıllarında yer edinen soru işaretlerini gideriyoruz. Düzenlemenin çerçevesi çok nettir: Birincisi, araç sürüş halindeyken sürücünün görüşüne engel olmayacak. İkincisi, sürüş sırasında her hangi bir video oynatıcı kullanılmayacak. Burada hem direksiyon başındaki vatandaşımızı hem de diğer insanları tehlikeye sokacak durumu ortadan kaldırmak işin esasıdır.

Yeni nesil otomobillerde böyle bir sorun söz konusu değil. Yeni nesil araçlar buna uygun şekilde tasarlanmıştır.

Sonradan araçlara monte edilen multimedya ekranlarla ilgilide kanunun belirttiği duruma ters düşmeyenler için böyle bir durum söz konusu değil.

Konunun taraflarının da görüşlerini de alarak trafik güvenliğini olumsuz etkilemeyecek şekilde, trafikte seyreden tüm araçlar bakımından tutarlı, açık, hakkaniyetli ve yeknesak bir şekilde uygulanabilecek gerekli yönetmelik çıkarılıncaya kadar düzenlemenin uygulanmasını da erteledik. 27 Şubattan bu yana uygulanan cezaları da iptal ettik” ifadelerini kullandı.

“TEDBİRLERİ KARARLILIKLA SÜRDÜRECEĞİZ”

Araçlara sonradan eklenen müzik sistemlerine yönelik denetimler ile yüksek sesli müzik dinleyerek kamunun huzurunu bozduğu tespit edilen kişilere yönelik tedbirlerin ise kararlılıkla sürdürüleceğini belirten Çiftçi, “Çünkü bizim için önemli olan hem trafik güvenliğinin sağlanması hem de vatandaşlarımızın günlük hayatında huzur ve sükûnun korunmasıdır” şeklinde konuştu.

TRAFİK KANUNU’NA RÜTUŞ MU GELİYOR?

Son olarak Trafik Kanunu’na dair değerlendirmelerde bulunan Çiftçi,

''İçişleri Bakanlığı olarak bizler, diğer tüm alanlarda olduğu gibi Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde kabul edilen kanunların uygulanmasını sağlamakla sorumluyuz. Tüm kanunlarda olduğu gibi bu konuda da insan hayatını korumayı esas alan bir anlayışla hareket ediyoruz.

Trafikte insan hayatını korumayı amaçlayan bir trafik kültürünün oluşması için vatandaşlarımızı bilinçlendirmeye ve rehberlik etmeye devam edeceğiz. Bu düzenlemenin tek amacı trafikte can ve mal güvenliğini artırmaktır.

2019 yılında 174 bin 899 olan ölümlü ve yaralanmalı trafik kazası sayısı, 2025 yılı sonunda yüzde 42 artarak 288 bin 328’e yükselmiştir.

2019 yılında trafik kazalarında 5 bin 473 vatandaşımız hayatını kaybederken, bu sayı 2025 yılında 6 bin 35 olarak gerçekleşmiştir. 2026 yılının ilk iki ayında ise trafik kazası sayısı, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 4 oranında azalmıştır.

2021-2025 yılları arasında trafikte saldırganlığın sebep olduğu olaylar sonrasında 123 vatandaşımız hayatını kaybederken, 31 bin 875 kasten yaralama olayı gerçekleşti. 41 bin 926 mala zarar verme olayı yaşandı.

Alınan tedbirlerin, trafikte can kayıplarının önlenmesi, yaralanma ve sakat kalma oranlarının azaltılması yönünde olumlu katkı sağlayacağı değerlendirilmektedir” dedi.

Öte yandan, Erzurum’dan ani ayrılan ve şehirle vedalaşamayan İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi’nin arefe gününü Erzurum’da geçireceği, son iftarını burada yapacağı ve bayram sabahı sınır karakolunu ziyaret edeceği öğrenildi.

Kaynak: CNN Türk