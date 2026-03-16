Orhan Gencebay Hastaneye Kaldırıldı: Bir Anda Fenalaşan Gencebay'da Koronavirüs Şüphesi
Yüksek ateş nedeniyle hastaneye başvuran usta sanatçı Orhan Gencebay'ın koronavirüs şüphesiyle yatışı yapıldı. Gencebay'ın tedavisi hastanede devam ediyor.
Yüksek ateş nedeniyle bir anda rahatsızlanan 81 yaşındaki usta sanatçı Orhan Gencebay, hastaneye başvurdu. Medicana Zincirlikuyu Hastanesi’nde koronavirüs şüphesiyle tedavi altına alınan sanatçının tedbir amaçlı yatışının yapıldığı öğrenildi.
Gencebay’ın tedavisine hastanede devam edilirken eşi Sevim Emre, ailesi ve yakınlarının sanatçıyı yalnız bırakmadığı belirtildi.
Kaynak: İHA
