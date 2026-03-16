Tekirdağ'da Kreşte Uyumayan Çocuklara Şiddet: Kreş Müdürü, Müdür Yardımcısı ve İki Öğretmen İçin Karar

Çerkezköy 5. Asliye Ceza Mahkemesi’nde görülen duruşmaya, çocuklarının şiddet gördüğünü iddia eden aileler ile taraf avukatları katıldı.

Tutuksuz sanıklar kreş müdürü E.Y., müdür yardımcısı T.K. ile öğretmenler S.M. ve B.Y. duruşmaya katılmadı.

Davayı karara bağlayan mahkeme, sanık S.M.'ye 9 yıl 9 ay, sanıklar T.K. ve E.Y.'ye 1 yıl 6 ay, sanık B.Y.'ye ise 9 ay hapis cezası verdi.

NE OLMUŞTU?

Ağustos 2022'de çocuğunun evde oyuncak bebeği kollarını arkaya bağlayarak uyutmasını garipseyen anne nedenini sorgulamış, çocuğunun, Kapaklı ilçesindeki özel kreşte uyumayan çocukların bu şekilde uyutulduğunu ifade etmesi üzerine diğer çocukların aileleriyle görüşmüştü.

Diğer velilerin de çocuklarından bu tarz dönüşler alması sonrası aileler Çerkezköy Cumhuriyet Başsavcılığına başvurmuştu. Kreşte görevli iki öğretmen hakkında soruşturma başlatılmıştı.

Savcı mütalaasında, sanık S.M. için "kasten basit yaralama", "kötü muamele" suçlarından 13 yıla, B.Y. için "kasten basit yaralama" ve "kötü muamele" suçlarından 10 yıla, T.K. ve E.Y. için "kamu görevlisinin suçu bildirmemesi" suçundan 2'şer yıla kadar hapis cezası istemişti.

Kaynak: AA