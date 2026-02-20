455 Bin Konut Tamamlandı, Bakan Kurum'dan Yeni Hedef: 'Asrın İnşası'ndaki Tecrübeyi 81 İle Yayacağız'

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Gaziantep'te 'Ev Sahibi Türkiye' kura töreninde konuştu. Bakan Kurum'un açıklamalarından öne çıkan başlıklar şöyle:

* İktidarlarımız boyunca şehrimizin geleceğini kuşatan eserler yaptık. 6 Şubat sabahı koşarak geldiğimiz ilk yer Nurdağı’mızdı.Depremde neredeyse ilçemizin tamamı yıkılmıştı. Aynı şekilde İslahiye de büyük ölçüde zarar görmüştü.

* Antep de dahil olmak üzere 11 ilde, her milletin kaldıramayacağı çetin bir sınav yaşadık. Ancak gecikmeye mahal vermeden, depremden sonra 46. günde ilk yuvalarımızın temellerini burada attık.

* Umutla, azimle ve kararlılıkla çalışarak acının içinden yarınlarımızı, evlatlarımızın geleceğini çekip çıkardık. Gaziantep evimiz oldu. 10 ilimize buradan koştuk. 11 ilimizin yarınlarına sağlam temelleri buradan attık.

455 BİN KONUT TAMAMLANDI

* Antep’te 31 bin, deprem bölgemizin tamamında ise köy konutlarıyla birlikte; dükkanları, parkları ve bahçeleriyle toplamda 455 bin konutu alnımızın akıyla tamamladık.

'BU TECRÜBE 81 İLE YAYILACAK'

* Sadece konutta değil; çarşısıyla, meydanıyla, sosyal donatılarıyla bütüncül bir şekilde yeniden inşa seferberliğini tamamladık. Siz bize sahip çıktığınız sürece bu milletin başını yere eğdirmeyeceğiz. Bir dakika bile durmuyoruz. Asrın İnşası’ndaki tecrübemizi 81 ilimize yaymak istiyoruz. Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut projesini hayata geçiriyoruz

CHP'YE SERT YANIT

* Biz, tüm bu hizmetleri bir bir hayata geçirirken, bu ülkenin ana muhalefeti olma iddiasında bulunanlar deprem bölgesini kendilerine seçim malzemesi yapmaya çalışmaya devam ediyor. 3 yıldır vazgeçmediler. Algı operasyonlarıyla hizmetlerimizi yavaşlatmaya giriştiler. Gerçek dışı iddialarla hayata geçirdiğimiz projeleri itibarsızlaştırmaya çalıştılar. Evleri bitirdik, çarşıları, meydanları, okulları yaptık, bu kez de 'evleri faizle verecekler' diye göz göre göre yalan söylüyorlar. Anlattık, yine anlatalım.

* Biz, 24 yıldır tüm afet alanlarında ne yaptıysak, hangi şartları sunduysak, yine aynısını yapıyoruz. Yaptığımız 455 bin afet konutunun 351 milyar liralık altyapı bedelini tamamen biz karşılıyoruz. Kalan fiyat üzerinden vatandaşlarımıza yüzde 50 indirim yapıyoruz. Yani alt yapı da dahil konut fiyatlarının yüzde 65'ini devletimiz ödüyor. Ayrıca 2 yıl ödeme almayacağız. Vatandaşımız anahtarını aldıktan 2 yıl sonra ödemelere başlayacak. 18 yıl boyunca da aynı fiyatla ödeyecek. 8 bin 750 lira taksitle ev sahibi olacaklar.

'MUHALEFET 455 BİN YUVAYI BEĞENMİYOR'

* Hala konuşuyorlar; hâlbuki bunlar, Gaziantep'e bir çivi bile çakmadılar. Hatay'daki Ulu Camii'ni gördünüz değil mi? 'Biz yaparız' diye üstlendiler, hala camiimiz enkaz halde. Hadi deprem bölgesini geçtim, bari kendi yönettiğiniz illerde hizmetinizi eksik etmeyin. İzmir'de yolların hali malum, İstanbul'da trafik Hindistan'a dönmüş durumda. Ankara'da trafik almış başını gitmiş, su sorunu bitmiyor. Yani daha milletimize su getirmekten aciz bu anlayış, çıkmış bize deprem bölgesinde şehircilik dersi vermeye kalkıyor.

* "Deprem bölgesine çöp kutusu gönderdim" diye övünerek anlatıyor, 455 bin yuvayı beğenmiyor. Biz lafla değil, eserle konuşuyoruz Özgür bey. Siz daha temelini atmadan; biz anahtarları verir milletimizle çay içeriz. Siz enkazı kaldıramazsınız, biz yapar bitirir, camilerden ezan seslerini yükseltiriz. Siz teslim ettiğiniz çöp kutularıyla övünür, biz yeni çarşılarımızda, meydanlarımızda milletimizle sohbet ederiz. Onun için takdir etmeyi de bilmek lazım.

* Gerçi takdir edenlere de kızıyorlar. Bize teşekkür eden, hakkı teslim eden, ziyaret eden belediye başkanlarına küfür ediyorlar. Biz milletimizin hayrına yapılacak her adımda varız. Milletimiz için yapılacak her hizmeti, üstümüze düşen bir şey varsa yaparız. Bundan niye rahatsız oluyorsun? Ben söyleyeyim.

* Yıllarca mağduriyet edebiyatı yaptılar, artık onu yapacak malzemeleri kalmadı da ondan rahatsız oluyorlar. Sizi daha çok rahatsız edeceğiz Özgür bey. Çünkü biz milletimiz için çalışmaya, gece gündüz koşturmaya devam edeceğiz. Hamdolsun dünyadaki tüm ülkelerin de imrenerek izlediği bir afet toparlanma süreci yaşadık. Başarımız, hakkaniyetli her insanın malumudur. 'Gölge etmesinler başka ihsan istemeyiz' diyoruz, yolumuza devam ediyoruz.

Kaynak: AA