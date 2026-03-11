Bakan Murat Kurum Duyurdu: İstanbul'da TOKİ Çekiliş Tarihi Belli Oldu

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, 500 bin sosyal konut projesi kapsamında İstanbul'da yapılacak 100 bin toplu konutun kuralarının çekileceği tarihi açıkladı. Bakan Kurum, kuranın bayramdan sonra çekileceğini duyurdu.

Bakan Kurum açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

500 Bin Sosyal Konut Projemizi, Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın liderliğinde hayata geçirdik ve kura çekim törenlerini ülkemizin dört bir yanında giderek 81 ilimizde coşkuyla gerçekleştirdik.

"BAYRAMDAN SONRA İSTANBUL’DA KURALARI ÇEKECEĞİZ"

Çekilen her kura, bir ailemizin hasretle beklediği o müjdeli habere dönüştü. İşte o sevinç, o heyecan, şimdi de İstanbul’umuzda yaşanıyor. Bayramdan sonra inşallah Sayın Cumhurbaşkanımızın da teşrifleriyle hızla İstanbul’da da kuraları çekecek, 100 bin sosyal konutumuzun hak sahiplerini belirleyeceğiz. Bununla da yetinmeyecek; İstanbul’umuza özel, kiralık sosyal konut projemizi hayata geçirerek kira fiyatlarını konut fiyatlarını da dengeleyecek adımımızı atacağız.


Kaynak: Haber Merkezi

TOKİ Murat Kurum
