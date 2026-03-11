Kahramanmaraş'ta Şiddetli Deprem!

AFAD, Kahramanmaraş 'ta 4.0 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini duyurdu.

Kahramanmaraş'ta Şiddetli Deprem!
Kahramanmaraş'ta 4.0 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Deprem Dairesi, Kahramanmaraş'ın Göksun ilçesinde saat 13.58 sıralarında 4 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini duyurdu.

Depremin yerin 7 kilometre derinliğinde yaşandığı kaydedildi.

KANDİLLİ 4.1 OLARAK GEÇTİ

Kandilli Rasathanesi ise depremin büyüklüğünü 4.1 olarak ölçerken, derinliğini ise 5 kilometre olarak açıkladı.

Kaynak: Haber Merkezi

