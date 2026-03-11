Kahramanmaraş'ta Şiddetli Deprem!
AFAD, Kahramanmaraş 'ta 4.0 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini duyurdu.
A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült
Kahramanmaraş'ta 4.0 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Deprem Dairesi, Kahramanmaraş'ın Göksun ilçesinde saat 13.58 sıralarında 4 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini duyurdu.
Depremin yerin 7 kilometre derinliğinde yaşandığı kaydedildi.
#DEPREM— AFAD Deprem (@DepremDairesi) March 11, 2026
Büyüklük:4.0 (Mw)
Yer:Göksun (Kahramanmaraş)
Tarih:2026-03-11
Saat:13:58:11 TSİ
Enlem:38.00333 N
Boylam:36.36778 E
Derinlik:7 km
Detay:https://t.co/o9ECavjuNH@afadbaskanlik @trthaber @anadoluajansi
KANDİLLİ 4.1 OLARAK GEÇTİ
Kandilli Rasathanesi ise depremin büyüklüğünü 4.1 olarak ölçerken, derinliğini ise 5 kilometre olarak açıkladı.
#DEPREM— Kandilli Rasathanesi (@Kandilli_info) March 11, 2026
HUGTAS-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) https://t.co/M7gAgDsNbu
11.03.2026, 13:58:10 TSİ
Büyüklük: 4.1
Derinlik: 5.0 km#Kandilli
Kaynak: Haber Merkezi
Son Güncelleme: