Kahramanmaraş'ta Şiddetli Deprem!

Kahramanmaraş'ta 4.0 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Deprem Dairesi, Kahramanmaraş'ın Göksun ilçesinde saat 13.58 sıralarında 4 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini duyurdu.

Depremin yerin 7 kilometre derinliğinde yaşandığı kaydedildi.

KANDİLLİ 4.1 OLARAK GEÇTİ

Kandilli Rasathanesi ise depremin büyüklüğünü 4.1 olarak ölçerken, derinliğini ise 5 kilometre olarak açıkladı.

